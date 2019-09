Fotografska igrivost na ogled

Človeška domišljija res nima meja, je pomislil marsikateri udeleženec sobotnega odprtja fotografske razstave v Kulturnem centru Lojze Bratuž, na katerem se je zbralo veliko ljubiteljev umetniške fotografije. Dogodek 6 ... za eno razstavo, ki ga prirejajo že 21 let, je tudi tokrat pripravilo šest fotoklubov iz Posočja, katerim se je pridružil še novogoriški. »S tem je razstava pridobila čezmejni značaj in je izraz goriške ustvarjalnosti brez meja,« je dejal predsednik koordinacijskega odbora posoških fotografov Giovanni Viola. Navzoče so pozdravili predsednica centra Bratuž, Franka Žgavec, major karabinjerjev Andrea Missio in občinski odbornik Fabrizio Oreti. Plod svoje ustvarjalnosti so na ogled postavili člani fotoklubov Circolo fotografico Castrum iz Gradeža, Circolo fotografico Isontino iz Gorice, Fotoclub Il Torrione iz Romansa, Fotoclub Lucinico iz Ločnika, Fotoklub Skupina75 iz Gorice, Gruppo Fotografico Accademia Europeistica iz Gorice ter Foto klub Nova Gorica. Osrednja tema letošnje razstave je bila posvečena igri v vseh njenih oblikah: sodelujoči so se vsak iz svojega zornega kota poigrali s fotografskim aparatom, v katerega so ujeli najrazličnejše prizore, detajle in razmišljanja o igrah, ki spremljajo življenje slehernega človeka.