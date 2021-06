Fotografski prispevek jubileju

Fotografi že leta prispevajo h kulturnemu utripu goriškega Kulturnega doma, zato so se v njegovem upravnem odboru odločili, da 40-letnico delovanja počastijo tudi s fotografsko razstavo. Na petkovem odprtju je navzoče nagovoril predsednik Kulturnega doma Igor Komel, ki je povedal, da jubilej praznujejo z dvema razstavama. »Pred desetimi leti smo se ob tridesetletnici delovanja odločili za skupno razstavo, tokrat smo postavili na ogled dve; aprila smo odprli likovno razstavo, zdaj je prišla na vrsto še fotografska. Čez deset let bodo verjetno potrebne že tri razstave, tako pestro je naše delovanje,« je poudaril in pojasnil, da so na razstavi Rokovanje kultur/La cultura in una stretta di mano/Culture in t’une strete di man na ogled posnetki Milana Bressana, Primoža Breclja, Rema Cavedaleja, Viljema Cigoja, Francesca Saveria Claia, Sergia Culota, Sandija Gorkiča, Lorelle Klun, Simona Kovačiča, Flavia Mosettija, Aurelia Pantanalija, Silvana Pittolija, Joška Prinčiča, Loredane Prinčič, Franca Spanoja, Roberta Strahinjiča, Enza Tedeschija, Mirana Vižintina, Marka Vogriča, Zdenka Vogriča in Simona Zamarja. Poleg njihovih fotografij so v zgornjem fojerju postavili na ogled razstavo Odtenki 40-letnega delovanja Kulturnega doma fotografa Borisa Prinčiča.

Več v nedeljskem Primorskem dnevniku.