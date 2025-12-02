V tržaškem pristanišču zasegli ponaredke luksuznih znamk za tri milijone evrov

Chanel, Burberry, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Gucci, Guess, Moncler, Prada in še marsikateri logotip luksuzne modne znamke je bil naveden na več kot 315.000 kosih oblačil in na modnih dodatkih, ki so jih v tržaškem pristanišču zasegli finančni policisti in cariniki. Šlo je za ponarejeno blago, ki je skupaj vredno približno tri milijone evrov. Skrito je bilo v tovornjaku, ki se je pripeljal iz turškega mesta Tekirdag in je bil namenjen v Varšavo.

Pomoč Fundaciji Luchetta Ota D'Angelo Hrovatin

Poleg ponaredkov, ki jih bodo uničili, so zasegli tudi 14.000 kosov neponarejenih oblačil, s katerimi so hoteli prikriti ponarejeno blago. Te bodo podarili različnim dobrodelnim organizacijam, med katerimi je fundacija Luchetta Ota D'Angelo Hrovatin, ki pomaga najranljivejšim.

Trst ključna etapa nezakonitega trgovanja

Zakonitega zastopnika poljskega podjetja so ovadili zaradi vnosa in trgovanja s ponarejenimi izdelki. Finančni policisti in cariniki so v tiskovnem sporočilu razložili, da so v zadnjih dveh letih v Trstu prestregli skoraj 2 milijona ponaredkov. To potrjuje, da tukajšnje pristanišče velja za eno izmed glavnih vstopnih točk ponarejenega blaga na območje Evropske unije.