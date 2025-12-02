»Med mladimi pomembno širiti informacije o posledicah spolnih okužb«

Ob svetovnem dnevu boja proti aidsu, ki smo ga obeležili včeraj, sta Trst in Gorica prizorišči številnih dogodkov, ki jih prireja zdravstveno podjetje Asugi, v Trstu v sodelovanju s tržaško občino in številnimi organizacijami, da bi zlasti med mladimi širili pomen preventive, testiranja in zgodnje diagnoze.

Tridnevno dogajanje festivala Più o meno positivi (Bolj ali manj pozitivni), ki ima letos podnaslov Visti e svisti (Videni in spregledani), so uvedli včeraj z odprtjem dvojne razstave v občinski galeriji Veruda. Tu so na ogled dela ilustratorja in profesorja zgodovine umetnosti na liceju Galilei Raimonda Pasina, ki s stripi, slikami in grafikami postavlja v središče pozornosti osebnost, usmerjeno vase ali v svet. Umetnik je včeraj popoldne z Marcom Pinamontijem in Valentino Baldas vodil stripovsko delavnico za mladostnike. Drugi del razstave pa je sad svobodnega umetniškega navdiha obiskovalcev delavnice Officina creativa, ki jo zadruga La Collina upravlja v Naselju sv Sergija.

»Število okuženih s spolno prenosljivimi boleznimi narašča predvsem med mladimi,« je na odprtju povedala Tonia Contino, ki pri Asugi skrbi za mlade zasvojene z drogami, »zato je pomembno, da se med njimi širijo informacije o posledicah okužb. Od osemdesetih let do danes se je veliko spremenilo. Aids ni več tako smrtonosen, za optimalno zdravljenje pa je nujna zgodnja diagnoza, kar ostaja ključni izziv. Zato stopamo med mlade, katerim želimo dopovedati, da so jim javne službe ob strani, da lahko pridejo do nas in da niso nevidni. Ne spreglejmo njihove potrebe in ne pozabimo na učinkovitost preventive.«

Pred polno dvorano so včeraj nastopili predstavniki številnih društev, ki sodelujejo pri oblikovanju tridnevnega festivala in redno podpirajo socialno ogrožene občane ter občanke. Pozdravil je tudi Maurizio Tognolli, ki je v tržaškem občinskem odboru odgovoren za socialno politiko.

Festival se danes nadaljuje z drugim delom omenjene umetniške delavnice v galeriji Veruda, kjer bodo nato med 17.30 in 19.30 priredili pesniško srečanje Poetry-slam v režiji društva Controvento in branje odlomkov v družbi kolektiva V8. Jutri med 9.30 in 13. uro bodo v gledališču Miela priredili izobraževalno srečanje na temo spolno prenosljivih okužb. V dvorano bodo povabili mladostnike tržaških in goriških drugostopenjskih srednjih šol. Ob 20.30 pa bo oder zasedel Massimo Di Michele, ki bo s tremi monologi v predstavi Riot Act interpretiral delo britanskega dramaturga Alexisa Gregoryja.