Caterina Sinigoj tekmovalno sezono začela z zmago

Nabrežinska smučarka, članica slovenske B-reprezentance in SK Gorica (pred tem tudi SK Devin), Caterina Sinigoi je prejšnji konec tedna nastopila na prvem tekmovanju v letošnji sezoni. V kraju Hochfuegen v Avstriji sta bila na sporedu FIS slaloma, na katerem je Sinigoi osvojila prvo mesto in drugič pa je zaradi napake v drugi vožnji odstopila. Na prvem slalomu je Caterina s časom 1:34,16 premagala Švicarko Elysso Kuster (+ 0,31) in leto starejšo sotekmovalko Anjo Oplotnik (+ 0,72). Na drugem slalomu, na katerem je Sinigoi odstopila v drugi vožnji (po prvi je bila tretja), je zmagala Avstrijka Elena Grumer pred Anjo Oplotnik ter Nemko Leonie Bartholomeus.

Konec tedna evropski pokal

»Zelo sem vesela, da sem začela tekmovalno sezono z zmago. Pravzaprav nisem vedela, kako bo, ker je bil prvi nastop. Na startu so bili občutki mešani, bila pa sem zelo sproščena. Tako sproščena želim biti tudi na prihodnjih tekmovanjih. Že v soboto, ko me čaka prvi nastop v evropskem pokalu,« je včeraj povedala Sinigoi, ki te dni trenira v dolini Gsies pri Toblachu na Južnem Tirolskem in v bližnji Avstriji. »Tukaj smo že nekaj dni in bomo trenirali do prihodnjih tekem v sredo in četrtek, ko bomo tekmovali tu v Gsiesu. V soboto in v nedeljo pa bo nova etapa evropskega pokala, moja prva, v kraju Mayrhofen v Avstriji. Najprej bo na vrsti veleslalom in nato še slalom (v nedeljo). Tekmovala bom v obeh disciplinah,« je še povedala Sinigoi.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.