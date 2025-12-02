Zatočišče zagotovili 5000 ljudem iz 50 držav

Od februarja, ko je odprla svoja vrata, je v solidarnostni čakalnici Spazio 11 v Ulici Udine v Trstu, s katero upravljajo škofijska Karitas, humanitarno društvo Donk in Visoki komisariat Združenih narodov za begunce UNHCR, pomoč dobilo več kot 5000 ljudi iz kar 50 različnih držav. Med gosti humanitarcev so bili tudi trije državljani Afganistana, ki so se v soboto na Pordenonskem zastrupili z ogljikovim monoksidom. V opuščeni stavbi so si zakurili, da bi se ogreli, eden je v spanju žal umrl.

Čaj, zdravniki in še več

Če Karitas prišlekom ponuja kavče, topel čaj, kaj za pod zob in prijazno besedo, pa zdravniki prostovoljci društva Donk v Ulici Udine vodijo ambulanto, v kateri oskrbijo vse, ki nimajo dostopa do javnozdravstvenega sistema. Kot je na včerajšnjem obračunu dela solidarnostne čakalnice povedal Matteo Valentinuz, pa UNHCR begunce seznani z njihovimi pravicami in dolžnostmi ter s postopkom za pridobivanje mednarodne zaščite v Italiji.

Od avgusta največ gostov

Kot izhaja iz zapisov gostov solidarnostne čakalnice, v Ulici Udine ljudje najdejo predvsem varen kraj, kjer jim namenijo prepotrebno človeško toplino in tolažilno besedo. V prvih mesecih odprtja je v podstrešne prostore stavbe nad Trgom Libertà zahajalo do 30 ljudi na noč. Med avgustom in oktobrom pa je zavetje tam vsako noč med 20. in 7. uro poiskalo vsaj sto ljudi.