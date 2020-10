Gambero rosso za preporod pokrite tržnice

Založniška družba Gambero rosso je pripravljena sodelovati pri poživitvi goriške pokrite tržnice in pri zagotovitvi vsebin, s katerimi želi Trgovinska zbornica za Tržaško in Goriško iz danes dotrajanega objekta ustvariti turistični magnet, ki bi prispeval h gospodarskemu razvoju Gorice in njene širše okolice. Na goriškem sedežu zbornice so včeraj predstavili občinskim svetnikom in najemnikom trgovskih prostorov študijo izvedljivosti, ki predstavlja osnovo za pripravo načrta za popolno prenovo pokrite tržnice. Naložba je vredna tri milijone evrov; zagotovila jih bo Trgovinska zbornica, ki ji bo občina ob zaključku prenove predala poslopje v brezplačno uporabo.

Družba Gambero rosso je pripravljena vlagati v Gorico in jo vključiti v elitno skupino mest Città del Gusto, v kateri so doslej le Neapelj, Rim, Palermo in Turin. Družba Gambero rosso je obenem že izrazila tudi razpoložljivost za odprtje ene izmed svojih akademij Food Wine Accademy v Gorici. V njih se izobražujejo izvedenci s področja enogastronomije; akademija trenutno ima svoje sedeže v Ceseni, Lecceju, Neaplju, Palermu, Rimu in Turinu, hkrati sodeluje s številnimi univerzami po Italiji. Trimesečni tečaj stane 10.000 evrov, v Rimu je čakalna doba dolga dve leti.