Garanti prižgali zeleno luč

Postopek za razpis občinskega referenduma o kolesarski stezi na Korzu Italia se nadaljuje. Odbor garantov, ki mu predseduje deželni pravobranilec Arrigo De Pauli, je namreč predlagateljem – članom odbora Sì Ciclabile in Corso Italia (Da kolesarski stezi na Korzu Italia) včeraj dahnil usodni »da«, saj je ocenil, da je referendum o ohranitvi celotne kolesarske površine na cestišču sprejemljiv. V kratkem se bo torej začelo zbiranje podpisov, saj jih je za razpis referenduma potrebnih kar 1500.

»De Pauli je izpostavil, da je odbor garantov pri odločanju spoštoval zakonsko predvidene termine, pri tem pa je tudi nam priznal, da smo se hitro odzvali na vse predloge in zahteve garantov. Prva je bila sprememba referendumskega vprašanja v enostavnejšo obliko, drugo pa je bila priprava poročila o družbeni koristnosti predlaganega ukrepa in stroških, ki bi jih pomenila ohranitev kolesarske steze na cesti. Ker gre v našem primeru za ohranitev nečesa, kar že obstaja, smo pač pojasnili, da bodo stroški nični,« pravijo predstavniki odbora. Po njihovih besedah bi bilo mogoče brez večjih težav izničiti ali vsaj močno skrčiti tudi stroške za samo izvedbo referenduma, če bi ga izpeljali skupaj z županskimi volitvami prihodnje leto, na kar so občinsko upravo že večkrat opozorili. »Obstaja precedens, in sicer referendum o združitvi občin, ki je v Deželi FJK potekal leta 2016 skupaj z občinskimi volitvami,« poudarjajo predstavniki odbora.