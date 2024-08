V Tržaški ulici v Gorici je nekaj pred 10. uro prišlo do uhajanja plina. Med deli na plinskem omrežju so delavci poškodovali plinsko cev. Takoj zatem so na kraju posegli gasilci, medtem ko so lokalni policisti in karabinjerji zaprli cesto in poskrbeli za urejanje prometa.

Gasilci so odredili evakuacijo petnajstih stanovalcev sosednjih hiš, evakuirali so tudi dve trgovini. Pred kratkim so gasilci odpravili okvaro, tako da so se evakuiranci lahko vrnili na svoje domove.