Gasilci rešili sedem račk

V petek so goriški gasilci uspešno izpeljali nekoliko neobičajno reševalno akcijo. Ob 18.45 jih je v goriški Park Viatori poklical mimoidoči, ki je med sprehodom zaslišal oglašanje račjih mladičev. Izkazalo se je, da je sedem račk padlo v odtočni jašek in tam obtičalo, saj jih mama ni mogla sama povleči na varno. Gasilsko poveljstvo je na kraj takoj poslalo ekipo, ki je v bližini odtoka našla pokrov jaška, ga odprla in mladiče enega za drugim previdno dvignila na površje. Reševanje je pozorno spremljala mama raca, ki je čakala ob jašku. Ko so gasilci rešili vseh sedem mladičev, jih je zbrala ob sebi, nato pa so vsi skupaj odracali na travnik.