Glasba bo vezna nit sezone Verdid'estate

»Poletna sezona Verdid’estate ni pomembna samo zato, ker mestu vrača kulturno ponudbo, ampak tudi zato, ker se lahko veliko število ljudi spet vrne v službo,« je včeraj povedal direktor goriškega gledališča Verdi Walter Mramor ob predstavitvi poletne sezone. Goriška občina je tudi letos podprla poletno ponudbo, ki pa bo za razliko od prejšnjih let potekala v celoti v prostorih gledališča; ponavadi so nekatere predstave prirejali tudi v parku za občino. Odločitev za gledališče pa je, ob zaščiti proti neugodnemu vremenu, tudi »zavestna odločitev« uprave, ki želi, da si Goričani »ponovno prilastijo« Verdijevo gledališče.

Sezono, ki se začenja že prihodnji torek, 15. junija, sestavlja enajst predstav, od katerih so štiri namenjene družinam in otrokom. Vezna nit predstav za odrasle bo glasba oz. glasbeno gledališče in pokloni raznim glasbenikom in glasbenicam, ki so zaznamovali 20. stoletje. Z izredno energijo in vitalnostjo bo v sezono prihodnji torek uvedlo pet akrobatov iz Kenije, ki bodo uprizorili šov The Black Blues Brothers. Njihov spektakel si je v 600 ponovitvah okoli po svetu že ogledalo 300.000 gledalcev. V soboto, 26. junija, bo na sporedu predstava MarlenEdith, v kateri bodo Graziana Borciani, Stefania Seculin in Gaia Ferrara, ter pianist Lamberto Lipparini publiki predstavili glasbeno popotovanje po karieri Marlene Dietrich in Edith Piaf. Znani pevki sta med drugimi bili veliki prijateljici, kar bodo tudi prikazali med predstavo.