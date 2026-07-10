Prevetritev v Sesljanu

Sistiana Sesljan bo tudi v športni sezoni 2026/27 še naprej nastopal v deželnem prvenstvu promocijske lige, ki se bo uradno začelo 6. septembra. Ekipo bo po obstanku v lanski sezoni še naprej vodil trener Fabrizio Sestan, ki je decembra zamenjal Motto.

V novi sezoni bo v moštvu kar nekaj novosti. Od kluba so se poslovili steber vezne linije Marco Disnan, veterana Dalibor Volaš, ki odhaja h kriški Vesni v 2. amatersko ligo, in Emanuele Politti, igralci Žil Stefano Simeoni, Maj Sedmak in Albert Kerpan, mladi Romeo Greco in branilec Matteo Crosato, ki se bo po dolgih letih igranja pri Sesljanu preselil k Sant’Andrei San Vito. Ekipo sta zapustila tudi mladi napadalec Michele Triglione, letnik 2008, ki se je vrnil v Pro Gorizio, in Manuel Carnese, letnik 2007, ki bo igral v Tržiču za UFM.

Od ogrodja moštva iz lanske sezone bodo v Sesljanu ostali vratar Mattia Grubizza, branilca Matteo Almberger in Patrick Steinhauser, vezni igralci Erik Colja, Samo Tomasetig, Leonardo Villatora in Tommaso Interlandi. Od mlajših igralcev pa bosta pri Sesljanu še naprej igrala Gioele Pizzignacco ter proseški napadalec Dean Crevatin.

Med glavne nove okrepitve gre omeniti Krasovega napadalca in člana Žil Mattio Hervè Gotterja, dva »stara« znanca, ki sta že igrala za sesljansko moštvo v elitni ligi, vezista Francesca Madotta (2003) in napadalca Giacoma Schiavona (2005). Med letniki 2008 iz sežanskega Tabora prihaja v Sesljan mladi Sebastian Taucer. V naslednjih tednih bi se lahko moštvu pridružil še kak nov nogometaš. »Potrebovali smo prevetritev, mislim, da smo sestavili solidno ekipo,« je dejal športni vodja Paolo Soavi.

Priprave bo Sistiana Sesljan začel v ponedeljek, 3. avgusta na domači vižovski zelenici. Že 12. avgusta bo v Vižovljah na sporedu 3. memorial Samuel Pacor s Krasom in D-ligašem Triestino, 22. avgusta bo prva pokalna tekma, ki bo letos združila ekipe iz elitne in promocijske lige, 26. avgusta pa še troboj v Križu s Krasom in Vesno.

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