Na Opčinah brez prometa razprodaje, glasba in animacija za otroke

Letošnji Openski poletni večeri, na katere vabi konzorcij Skupaj na Opčinah v sodelovanju z Občino Trst, Zadružno kraško banko Trst Gorica in skupino Gaast, bodo danes dosegli vrhunec, ko bodo glavne ulice kraške vasi med 19. in 24. uro odprte samo za pešce in bo prepovedano parkirati oz. peljati po Dunajski cesti (tu že od 13. ure dalje), Narodni in Proseški ulici, ulicah Ermada in Bartol ter na Škavenci oz. Nanoškem trgu.

Trgovine bodo kupce sprejemale do 23. ure. Dogajanje bodo sicer ob 19. uri uvedli bobnarji tamburaške skupine Banda Berimbau, ki se bodo sprehodili od Škavence do cerkve sv. Jerneja in nato do picerije Rino. Medtem bodo na svoj račun prišli najmlajši v družbi animatorja Ernesta in umetnikov obrazne poslikave, na voljo bodo tudi napihljiva igrala. Od 19. ure dalje bo na Bazoviški in Dunajski cesti šahovski turnir, ki ga prireja Šahovska akademija Trst.

Na več lokacijah bodo nastopile glasbene skupine in didžeji. Pri sladoledarni Arnoldo bo nastopila skupina The Electric Mooners, na dvorišču avtošole Bizjak pa slovenski in italijanski kickboksarji ter boksarji iz Projekta samoobramba ter društev La Formica in Triglav Fight Koper. Pri spomeniku Zinzendorf bo ob 20.30 nastopila akrobatska skupina AŠD Cheerdance Millenium.