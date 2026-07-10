Trst bi radi povezali z Beogradom

Na železniški relaciji med Trstom in Beogradom je nekoč, do leta 1992, med drugimi vozil Simplon, vlak legendarnega Orient Expressa, odkar pa tega ni več, se je povezljivost med Italijo, Slovenijo, Hrvaško in Srbijo močno poslabšala. V teku pa so prizadevanja, da ne bi bilo več tako, se je pokazalo med nedavnim obiskom italijanskega ministra za infrastrukturo Mattea Salvinija v Beogradu.

Salvini se je v srbski prestolnici srečal s predsednikom Aleksandrom Vučićem, bolj operativnega značaja pa je bilo soočenje s tamkajšnjo ministrico za promet in infrastrukturo Aleksando Sofronijević. Po srečanju sta ministra sporočila, da Srbija in Italija načrtujeta ponovno vzpostavitev potniške železniške povezave med Beogradom in Trstom, Salvini pa je ob tem izrazil pripravljenost, da Italija prevzame vodenje projekta. Potencial neposredne povezave, ki bi potekala tudi prek Ljubljane in Zagreba, letno znaša okoli 260.000 potnikov, je pokazala študija milanske politehnike iz leta 2024, pripravljena za Srednjeevropsko pobudo (CEI).

Ponovna vzpostavitev tržaško-beograjske železniške povezave je bila ena od osrednjih tem pogovorov med ministroma, so zatem poročali srbski mediji. Po poročanju STA je Sofronijević povedala, da je projekt vključen v razvojne načrte Srbije do leta 2035 in da bodo »naredili vse za njegovo uresničitev«. Spomnila je, da bo železniška povezava potekala skozi štiri države ter omogočila hitrejši pretok ljudi in blaga, Italiji pa se je zahvalila za vodenje projekta.

Študijo, ki ocenjuje možnosti za vzpostavitev trajnostne železniške povezave skozi Italijo, Slovenijo, Hrvaško in Srbijo, so novembra 2024 že predstavili na CEI. O njej je spregovoril profesor Pierluigi Coppola, ki je ob tem izpostavil, da bi za tako povezavo potrebovali izjemno koordinacijo in sodelovanje med vsemi vpletenimi deležniki, torej vsaj med štirimi železniškimi družbami, potem so tu še ministrstva in druge pristojne službe ... Prav tako je Coppola opozoril na železniško infrastrukturo na tej relaciji, za katero ni mogoče reči, da je brezhibna.