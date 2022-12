Na Verdijevem korzu v Gorici je v četrtek pod večer v okviru niza prazničnih dogodkov, ki jih goriški trgovci organizirajo s prispevkom Trgovinske zbornice, za glasbeno popestritev poskrbela Glasbena matica. Ob klavirski spremljavi mentorice Martine Feri so zapele pevke iz goriške, špetrske in tržaške podružnice Glasbene matice Tina Bolko, Petra Feri, Julija Siega, Tanja Gaeta, Andreja Saksida, Lara Lakovič, Nina Vrabec, Agata Peric, Gaja Giacomini in Anita Tomasetig.