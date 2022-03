Glasbeni šoli vstopata v Trgovski dom

Prihodnji petek, 8. aprila, bodo v drugem nadstropju Trgovskega doma slovesno obeležili prevzem prostorov s strani Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komel in Glasbene matice. Na slovesnosti, ki bo zaradi prostorske stiske zaprta za javnost, so udeležbo napovedali ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch, senatorka Tatjana Rojc, navzoči bodo seveda predstavniki krovnih organizacij, goriške občine in konzulata RS.

»Slovesnost je pomembna, ker se vračamo v prostore, kjer smo pravzaprav začeli pred tolikimi leti. Stavba je simbolično pomembna za našo skupnost, na vidnem mestu sredi Gorice; v upanju, da se bo še napolnila z drugimi vsebinami,« nam je včeraj povedala predsednica Glasbene matice Milena Padovan, ki je dodala, da se GM nadeja, da bi dobila še kak dodaten prostor v uporabo. Goriška izpostava GM je v bližnjem KB centru, kjer pa je prostora za potrebe glasbene šole premalo, zato del dejavnosti že nekaj časa poteka v prostorih Trgovskega doma. Tudi predsednica centra Komel, Franca Padovan, z zadovoljstvom pozdravlja slovesno odprtje prostorov. Na slovesnosti bosta prisotne seveda nagovorili obe predsednici, sledila bosta tudi nastop glasbenikov obeh šol in ogled prostorov. Pred začetkom dejavnosti so morali učilnice v Trgovskem domu nekoliko urediti: predvsem je bilo treba preveriti stanje napeljav in poskrbeti za varnost. Prostore so tudi opremili, nekatera dela še potekajo.Glasbeni šoli bosta zasedali polovico drugega nadstropja, ti prostori so šolama bili dani v uporabo »z namenom, da bosta tam razvijali skupne dejavnosti,« pravi koordinator Trgovskega doma Livio Semolič. Novembra 2018 je ključe teh prostorov, ki jih je uporabljalo pravosodno ministrstvo, formalno vrnil državni domeni takratni direktor goriškega zapora Ottavio Casarano.