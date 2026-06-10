Glasbeno in vinsko popotovanje od Furlanije do Krasa

Na dvorišču sedeža kulturnega društva Danica na Vrhu je minulo nedeljo potekal glasbeno-kulturni večer In vino veritas ... ali s kozarčkom malo po naše, ki je obiskovalcem ponudil prijetno prepletanje pesmi, poezije, lokalnih vin in domačih okusov. Prireditev, ki jo je pripravilo kulturno društvo Danica, je bila eden izmed pomembnejših dogodkov projekta BEroots – Med rekami in lagunami, ki ga v okviru programa Interreg sofinancira EU.

Navzoče sta uvodoma pozdravila podpredsednik SKRD Danica Damjan Vižintin in podžupanja Občine Sovodnje Alenka Florenin. Spomnila sta, da društvo letos praznuje 80-letnico delovanja. Ob jubileju sta predstavila živahno in razvejano dejavnost društva, ki že desetletja pomembno soustvarja kulturno življenje na Vrhu in v širšem prostoru. Posebno pozornost sta namenila prijateljskemu sodelovanju z vaško skupnostjo Podnanos.

Govornika sta ob tem pojasnila, da je letošnja izvedba prireditve potekala v nekoliko prilagojeni obliki zaradi tragičnega dogodka - smrti dveh mladih motoristov -, ki je v minulih tednih pretresla krajevno skupnost. Kljub temu je večer ohranil svoje temeljno sporočilo povezovanja, prijateljstva in skupnosti.

Večer je bil zasnovan kot glasbeno in vinsko popotovanje po vinorodnih pokrajinah od Furlanije do Krasa. Nastopili so domača zbora Danica in Biseri pod vodstvom Jane Drassich ter gostujoča moška pevska skupina Vihar pod vodstvoma Matjaža Zobca Slame. Večer sta povezovala Borut Vižintin in Alice Mary Tomasini, program pa so obogatili recitatorji društva Danica z besedili v slovenskem, italijanskem in furlanskem jeziku. Posebno noto večeru sta dodali vaški klepetulji Dolka in Tanka, ki sta s hudomušnimi dialogi o vinu, pokrajinah in ljudeh spremljali glasbeno popotovanje od Furlanske nižine na zahodu prek Brega in Istre na jugu, Brd na severu in Vipavske doline na vzhodu. Izhodišče in zaključna točka pa je bil seveda Vrh na domačem Krasu. Posebnost večera je bilo tudi prepletanje glasbe z okušanjem vin in značilnih lokalnih dobrot. Sodelovale so kleti Bortoluzzi, Rado Kocjančič, Draga, Rosa in Kosovelj. Posamezna vina so spremljali prigrizki.

Vrhunec večera je bil skupni zaključek vseh nastopajočih, ki so z zdravico poletju in pesmijo povabili občinstvo k praznovanju prijateljstva in skupnosti.