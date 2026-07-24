V goriških lekarnah nabirka za Libanon

Z geslom »Aiutaci ad aiutare« (Pomagaj nam pomagati) bo tudi Goriška združila moči za pomoč Libanonu, državi, ki se sooča s humanitarno krizo in katere jug je bil v minulih mesecih kraj spopadov med izraelsko vojsko in libanonskim šiitskim gibanjem Hezbolah. Podobno kot že leta 2025, ko so občinske lekarne v Gorici občanom omogočile nakup zdravil, ki so jih pripadniki brigade Pozzuolo del Friuli prepeljali v Libanon, se je letošnji solidarnostni iniciativi pridružila tudi zveza lekarn Federfarma iz Gorice. Zdravstveno podjetje Asugi, brigada Pozzuolo del Friuli, občinske in zasebne lekarne ter lokalne ustanove so včeraj na goriški občini predstavile skupno humanitarno akcijo za podporo prebivalcem Libanona, kjer italijanski vojaki v okviru mirovne misije Združenih narodov Unifil že vrsto let delujejo na enem najobčutljivejših kriznih območij na Bližnjem vzhodu.

Brigada v okviru misije Unifil sodeluje v operaciji Leonte. Njen cilj je konkretno prispevati k izboljšanju zdravstvene oskrbe v državi, ki se zaradi zapletenih gospodarskih in družbenih razmer še vedno sooča z velikim pomanjkanjem medicinske opreme in pripomočkov. »Naše delovanje temelji na treh ključnih nalogah: spremljanju spoštovanja premirja - naloga, ki so jo nedavni dogodki nekoliko potisnili v ozadje, podpori libanonskim oboroženim silam ter pomoči lokalnim skupnostim,« je pojasnil poveljnik brigade Andrea Bertazzo. Poudaril je, da bo pomoč Goriške omogočila, da bodo to humanitarno poslanstvo, ki ga podpirajo ZN, še učinkoviteje uresničevali.

Projekt obsega dva pomembna dela. Zdravstveno podjetje Asugi bo brezplačno nudilo bolnišnično pohištvo, bolniške postelje, monitorje, respiratorje za umetno predihavanje, elektrokardiografe, ultrazvočne aparate, defibrilatorje ter številne druge medicinske naprave. Hkrati bodo lekarne po vsej goriški pokrajini od začetka avgusta do konca septembra zbirale zdravila in sanitetni material, ki ga bodo občani lahko kupili in darovali za prebivalce Libanona.