Gledališče na ocvrtem bo postreglo tudi s pico za dva

Na vprašanje, zakaj je števerjanski gledališki abonma Gledališče na ocvrtem dobra izbira, nam je odgovorila Jasmin Kovic, umetniška vodja dramske družine iz Števerjana. »Gledališče na ocvrtem je abonma ljubiteljskih in profesionalnih gledaliških skupin,« je povedala Jasmin Kovic in dodala, da je tudi letošnja izvedba zmagovita kombinacija gledališke umetnosti in enogastronomskih proizvodov: briškega vina, ki ga nudi Vinoteka Števerjanski griči, in cvrtih specialitet. »V prijetni družbi in vzdušju bodo lahko gostje za ugodno ceno uživali ob štirih gledaliških večerih,« je še dejala.

»Ko izbiramo spored za abonma, iščemo seveda najbolj kakovostne ljubiteljske prestave in najbolj zanimive profesionalne predstave,« je razkrila režiserka Jasmin Kovic. V letošnji šesti izvedbi priljubljenega abonmaja, ki vsako leto privablja več abonentov tako iz zamejstva kot iz sosednje Slovenije, se bodo na števerjanskem odru zvrstile štiri produkcije. Med temi bo tudi zadnja produkcija domače dramske družine Pica za dva. Ta bo tudi zadnja predstava režiserja Franka Žerjala, ki si je za svojo poslednjo režisersko delo izbral prav Števerjan in števerjansko dramsko skupino.

Prva predstava letošnjega abonmaja pa bo na sporedu v petek, 13. oktobra, ob 20. uri, ko bodo v veliki dvorani župnijskega doma v Števerjanu gostili uspešno produkcijo Prosvetnega društva Štandrež v režiji Andreja Zalesjaka, Ionescovo Plešasto pevko. Slednjo »bogatijo zanimiva scena in skrbno izbrani kostumi, ki tudi v teh, ki si predstave še niso ogledali, vzbudijo veliko mero zanimanja,« je povedala umetniška vodja števerjanske dramske družine.