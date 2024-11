GO! 2025 igra košarko v džungli z Goranom Dragićem

Ekipa Zavoda GO! 2025 se je včeraj mudila v Ljubljani, kjer se je srečala z Goranom Dragićem. Z legendo slovenske košarke so snemali video za odprtje EPK 2025; v okviru EPK distrikta, ki ga urejajo v obmejnem pasu, bo namreč zaživelo košarkarsko igrišče oz. projekt košarka v džungli, pri katerem bo sodelovala tudi Fundacija Gorana Dragića. Nekdanji slovenski zvezdnik v NBA in kapetan zlate slovenske košarkarske reprezentance z Eurobasketa 2017 naj bi se udeležil tudi odprtja igrišča, ki bo prihodnje leto.