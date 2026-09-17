O ranah, ki jih je pustila diktatura v Argentini

Marco Bechis se je spet vrnil v čas, kraje in med ljudi, o katerih je že pripovedoval v filmih Garage Olimpo in Hijos. Tudi tokrat je italijanski režiser čilskega rodu usmeril kamero v obdobje vojaške diktature v Argentini, ko je konec sedemdesetih let prejšnjega stoletja izginilo na tisoče desaparecidosov.

V novem filmu pa je izbral nov ključ, saj se je zaustavil predvsem pri posledicah in ranah, ki so zaznamovale življenja preživelih.

Med petimi italijanskimi filmi, ki so se na letošnji beneški Mostri potegovali za zlatega leva, je na Lidu prejšnji teden zaživel tudi film Vrnitev v Buenos Aires (Ritorno a Buenos Aires). Osrednji junak celovečerca je Mariano Guerra, zdravnik, ki že desetletja živi in dela v Turinu. V Piemont se je preselil takoj po prihodu v Italijo, konec sedemdesetih let, ko se je izselil iz Argentine, kjer je leta 1977 okusil Videlovo diktaturo in večmesečno zaprtje v enem od številnih tajnih političnih zaporov, kjer je doživel tudi kruto mučenje.

Po tridesetih letih, film je postavljen v leto 2008, ga argentinske oblasti poiščejo in povabijo, da se v Buenos Airesu udeleži procesa, na katerem sodijo prav mučiteljem, ki so trpinčili tudi Mariana. V filmu protagonista pooseblja prepričljivi Adriano Giannini, ki med procesom v Argentini spet sreča neusmiljene vojake, a tudi tovariše, ki so se tako kot on uspeli izogniti smrti.

Marco Bechis, ki je daljše obdobje svojega življenja preživel v Argentini, je povedal, da je pri pisanju scenarija izhajal iz osebne zgodbe in iz tega, kar je prestal v prvi osebi po aprilu 1977, ko so ga aretirali. Fokus novega filma pa je tokrat želel posvetiti nekoliko širšemu razmišljanju o travmah in posledicah, ki ostanejo v življenju tistih, ki se uspejo rešiti.

Vsakdan vseh preživelih, kot je obrazložil Bechis, pa naj bodo to žrtve vojn v Gazi, Ukrajini, Afriki, ali politični jetniki argentinske diktature, ni več podoben tistemu, ki so ga imeli do takrat. Tudi Mariano Guerra se tako spopada z občutki krivde in vprašanji, za katera pa ne najde primernih odgovorov...

Ritorno a Buenos Aires

Država: Italija, Brazilija 2026

Režija: Marco Bechis

Igrajo: Adriano Giannini, Ana Celentano, Verónica Gerez in Olivia Nuss