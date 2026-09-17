Solidarnostna akcija za palestinske pridelovalce

Tudi zadruga Bottega del Mondo - Senza Confini Brez Meja se pridružuje vsedržavnim pobudam v podporo palestinskim pridelovalcem datljev Datteri dalla Palestina: Energia per resistere, ki jo promovira fundacija Altromercato v sklopu projekta Building Hope for Palestine.

Kampanja podpira organizaciji PARC – Palestinian Agricultural Relief Committee in Al Reef for Investment and Agricultural Marketing, dolgoletni partnerici organizacije Altromercato v Palestini, pri krepitvi dobavne verige datljev na območju Jerihe. Cilj je prispevati k dokončanju obrata Moon Valley Date Factory, predvsem prostora za obdelavo pridelanih datljev in sončne elektrarne, potrebne za dejavnosti po obiranju.

Še do sobote bo kampanja potekala v pravičnih trgovinah in na javnih mestih. V Trstu bo jutri ob 16. uri srečanje branja za mlajše in starejše ljubitelje zgodb, ki ga prirejajo na sedežu zadruge Bottega del Mondo v Ul. Mazzini 43, v soboto ob 18. uri pa pravična trgovina v Ulici Torre Bianca 29/b prireja kreativno delavnico po sledeh palestinske ilustratorke Malak Mattar, ki jo bo vodila umetnica Giulia Binali. Palestinski organizaciji je možno podpreti tudi z neposredno donacijo na spletni strani fondazionealtromercato.iraiser.eu.