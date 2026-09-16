Nagrajen projekt nadgradnje železniške postaje Nova Gorica

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) bo letos zlate svinčnike za odlično realizacijo podelila projektom Kopališče Vevče, Nadgradnja železniške postaje Nova Gorica in Palača Cukrarna-Baza. Platinasti svinčnik za življenjski opus prejmeta arhitekta Vesna Vozlič Košir in Matej Vozlič. Podelitev nagrad bo 9. oktobra ob Dnevu arhitektov.
Kot so sporočili, platinasti svinčnik za življenjski opus prejmeta arhitekta Vesna Vozlič Košir in Matej Vozlič, ki že več kot štiri desetletja pomembno zaznamujeta slovensko arhitekturo in javni prostor. Njuno delo odlikujejo zadržana arhitekturna govorica, spoštovanje dediščine in izjemen občutek za javni prostor.
Komisija je kot njun najpomembnejši skupni opus izpostavila več kot tri desetletja trajajočo prenovo nabrežij Ljubljanice, s katero sta pomembno oblikovala sodobno podobo Ljubljane in mesto približala reki. Za svoje delo sta prejela številna priznanja, med drugim Plečnikovo nagrado, nagrado Prešernovega sklada in Evropsko nagrado za urbani javni prostor.
Zlate svinčnike za odlično izvedbo bodo pri ZAPS podelili trem projektom, med njimi Nadgradnji železniške postaje Nova Gorica, ki je delo arhitekturnega biroja SADAR + VUGA. Projekt po navedbah komisije odlikuje plastenje pomenov: prostor vsakdanjega tranzita se preobrazi v prostor srečevanja, reinterpretacija meje pa iz linije ločevanja in izključevanja napravi tridimenzionalen, socialno in kulturno vključujoč prostor. Kot so med drugim še zapisali, gre za pomembnen del v nizu projektov t.i. okrožja Evropske prestolnice kulture, katerih namen je bil preobrazba obmejne sive cone v skupni javni prostor obeh mest.
Drugi prejemnik zlatega svinčnika je projekt Kopališče Vevče, ki so ga zasnovali v arhitekturnem biroju Gužič Trplan arhitekti. Kot piše v utemeljitvi, projekt »pričara izjemno prostorsko izkušnjo, ki izhaja iz napetosti med njegovo primestno lokacijo - med degradiranim industrijskim tkivom in zelenim bregom reke - ter programom«. Že ob dostopu h kopališču je organizacija funkcij s pripadajočimi objekti skrbno orkestrirana v sekvenco prostorskih atmosfer. Vsi ambienti kopališča pa z izborom materialov, detajlov in vedut na obiskovalca delujejo izrazito pomirjujoče.
Projekt Palača Cukrarna - Baza pa so zasnovali v arhitekturnem podjetju Scapelab In. Kot piše, se je s premišljenim arhitekturnim pristopom v novih prostorih Mladinskega centra Baza ustvaril dialog med arhitekturno dediščino in današnjimi uporabniki. Obstoječe stavbno tkivo nekdanje palače Cukrarne je obravnavano spoštljivo, pri čemer pa zgodovinske plasti niso zgolj ohranjene in prezentirane po principu kontrasta med starim in novim, temveč se z novimi posegi prepletajo v harmoničnem sožitju, s katerim je nastala nova avtentična arhitekturna govorica.
Nagrado platinasti svinčnik pa bodo podelili projektu Kolesarska pot Bohinj, ki je bil izveden leta 2011 in je v letih po zgraditvi postala hrbtenica nadaljnjega razvoja urejenega kolesarskega prometa v Bohinju. Kot med drugim piše v utemeljitvi, je pot danes organsko vraščena v kulturno krajino, tvori pomemben podporni steber lokalne skupnosti in je prepoznaven gradnik lokalne identitete, z vsem tem pa ostaja zgled za podobne projekte.