Nagrajen projekt nadgradnje železniške postaje Nova Gorica

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) bo letos zlate svinčnike za odlično realizacijo podelila projektom Kopališče Vevče, Nadgradnja železniške postaje Nova Gorica in Palača Cukrarna-Baza. Platinasti svinčnik za življenjski opus prejmeta arhitekta Vesna Vozlič Košir in Matej Vozlič. Podelitev nagrad bo 9. oktobra ob Dnevu arhitektov.

Kot so sporočili, platinasti svinčnik za življenjski opus prejmeta arhitekta Vesna Vozlič Košir in Matej Vozlič, ki že več kot štiri desetletja pomembno zaznamujeta slovensko arhitekturo in javni prostor. Njuno delo odlikujejo zadržana arhitekturna govorica, spoštovanje dediščine in izjemen občutek za javni prostor.

Komisija je kot njun najpomembnejši skupni opus izpostavila več kot tri desetletja trajajočo prenovo nabrežij Ljubljanice, s katero sta pomembno oblikovala sodobno podobo Ljubljane in mesto približala reki. Za svoje delo sta prejela številna priznanja, med drugim Plečnikovo nagrado, nagrado Prešernovega sklada in Evropsko nagrado za urbani javni prostor.

Zlate svinčnike za odlično izvedbo bodo pri ZAPS podelili trem projektom, med njimi Nadgradnji železniške postaje Nova Gorica, ki je delo arhitekturnega biroja SADAR + VUGA. Projekt po navedbah komisije odlikuje plastenje pomenov: prostor vsakdanjega tranzita se preobrazi v prostor srečevanja, reinterpretacija meje pa iz linije ločevanja in izključevanja napravi tridimenzionalen, socialno in kulturno vključujoč prostor. Kot so med drugim še zapisali, gre za pomembnen del v nizu projektov t.i. okrožja Evropske prestolnice kulture, katerih namen je bil preobrazba obmejne sive cone v skupni javni prostor obeh mest.