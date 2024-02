Goljufi so iskali nove žrtve tudi na valentinovo. V sredo so trije občani opozorili goriško kvesturo, da so prejeli klic domnevnih odvetnikov, ki so trdili, da so njihovi sorodniki doživeli hudo prometno nesrečo. Seveda v resnici ni šlo za odvetnike, temveč za goljufe, ki so upali, da jim bodo prejemniki telefonskih klicev nasedli. K sreči tokrat ni bilo tako, saj so vsi trije občani takoj prekinili pogovor in nemudoma poklicali policijo.