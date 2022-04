Gorelo ob avtocesti

Danes kmalu po 13. uri se je vnel požar ob robu pokrajinske ceste št. 18, ki iz Gradišča vodi v Romans. Zgorelo je nekaj suhe trave in grmičevja pod nadvozom, ki je speljan čez avtocesto A34, kjer se je ravno takrat vila dolga vrsta tovornjakov, ki so se odpravili na pot ob zaključku velikonočnih praznikov in so čakali na prehod skozi cestninsko postajo v Vilešu.

Goriški gasilci so prejeli kar nekaj telefonskih klicev, saj se je z območja dvigal gost dom; k sreči v požar ni bilo vpleteno nobeno vozilo, saj ognjeni zublji niso dosegli avtoceste - tudi po zaslugi gasilcev, ki so takoj prišli do pogorišča in brez večjih težav pogasili požar.