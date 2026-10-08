Gorica bo dobila svoj plezalni center

Plezanje je v zadnjih letih postalo vse bolj priljubljen šport. Za mnoge predstavlja tako način treninga kot tudi obliko rekreacije in druženja. K njegovi priljubljenosti so brez dvomov pripomogla tudi družbena omrežja, ki so plezanje približala širšemu krogu ljudi.

V preteklosti smo že poročali o plezalnem centru DEŠ (Društvo ekstremnih športov) v Šempetru, ki ga obiskuje veliko število plezalcev tudi z italijanske strani. Nova telovadnica za balvansko plezanje pa bo v kratkem odprla svoja vrata tudi v Gorici, in sicer v Ulici 4. novembra v Podgori. Ime ji bo Climbing Hub by Gorizia Verticale. Poleg prostora za trening želi postati tudi novo stičišče plezalne skupnosti iz Gorice in širše okolice.

Zrasla je v kratkem času

Novo telovadnico je z lastnimi sredstvi v celoti financirala četverica ustanoviteljev družbe Gorizia Verticale (Katia Ceolin, Francesco Calderini, Francesco Cesa, Davide Collini). Za dejavnosti znotraj objekta pa bo skrbelo amatersko športno društvo ASD Gorizia Climbing District.

»Znotraj športnega društva oziroma skupine plezalcev smo iskali prostor, kjer bi lahko trenirali,« pravi Katia Ceolin. »Sprva smo želeli pridobiti prostor, ki bi bil v občinski lasti, vendar ga nismo našli. Zato smo se odločili za nakup skladiščne hale,« poudarja in pojasnjuje, da so na začetku nameravali ustvariti nekaj bolj »domačega«, ker je društvo nabavilo opremo iz druge roke iz telovadnice v Trstu. »Nato pa smo ugotovili, da lahko naredimo nekaj večjega in bolj profesionalnega. Nekaj, kar bi lahko v Gorici ustvarilo skupnost plezalcev in hkrati pritegnilo nove generacije,« pove sogovornica.

Za konstrukcijo so se obrnili na slovensko podjetje, za blazine pa na italijansko podjetje. »Tako smo v zelo kratkem času poskrbeli za čudovito telovadnico,« izpostavi. Namenjena bo plezalcem, ki želijo trenirati in se s plezanjem že ukvarjajo, pa tudi začetnikom in širjenju kulture tega športa.

Širiti tudi vrednote športa

Plezanje je ena od osnovnih gibalnih sposobnosti, ki jih človek razvije še pred hojo, zato so mu ti gibi skoraj naravni. »Je tudi zabavna dejavnost, vendar prinaša s sabo določene zahteve glede varnosti. Tudi balvansko plezanje v telovadnici ima določena tveganja, ki jih ni mogoče popolnoma odpraviti, vendar jih je mogoče skoraj v celoti zmanjšati, če se človek zna pravilno gibati in upošteva pravila,« razlaga Katia Ceolin.

400 kvadratnih metrov stene

Nova telovadnica bo namenjena predvsem balvanskemu plezanju, pri katerem se ne uporabljajo vrvi. Na približno 400 kvadratnih metrih plezalnih površin bodo stene, primerne tako za začetnike kot izkušene plezalce, na voljo pa bodo tudi »Kilter Board«, območje za ogrevanje, prostor za sprostitev, garderobe in sanitarije ter manjši zunanji prostor. Poleg samostojnega treninga bodo v telovadnici potekali tečaji za otroke in odrasle, želijo pa tudi sodelovati s šolami. Tečaje bo izvajalo društvo Gorizia Climbing District, ki bo skrbelo tudi za razvoj plezalne skupnosti. V prihodnje želijo oblikovati svojo tekmovalno ekipo in ponudbo morda razširiti tudi na plezanje z vrvjo. Tečaji bodo lahko potekali v italijanščini in slovenščini, saj je del ekipe dvojezičen. Zanimanje za novo telovadnico prihaja iz širše okolice, od Tržiča in Gorice do Vidma.