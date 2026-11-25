V četrtek, ob 17.30 bo v tržaškem gledališču Teatro dei Fabbri srečanje z zgodovinarko in esejistko Anno Foa. V okviru srečanj Dialoghi Europei bo predstavila svojo zadnjo knjigo Mai più (Nikoli več), v kateri se ukvarja z besedama, ki od konca druge svetovne vojne spremljata spomin na holokavst, pri čemer se sprašuje, ali »nikoli več« velja samo za Jude ali za vse.

Ali smo po vašem mnenju izneverili univerzalni obljubi, da se nekaj takšnega, kot je bil holokavst, ne sme nikoli več zgoditi?

Za Jude, ki so odšli v Palestino in po letu 1948 živeli v državi Izrael, se je ta obljuba nanašala predvsem na preživele ali na otroke preživelih in umrlih v holokavstu. Sami so razmišljali predvsem o svoji usodi, ker so bili preganjani zato, ker so bili Judje. S tem ni nič narobe.

Problematično pa je nasprotovanje univerzalistični razlagi, ki jo moramo nujno pripisati besedama »nikoli več«. Ne moremo reči »nikoli več za Jude«, obenem pa meniti, da lahko ostale iztrebljamo. Univerzalistična razlaga je edina etična razlaga in tudi edina, ki holokavstu pripisuje vlogo svarila svetu. Tej razlagi se je izneveril predvsem del judovskega sveta, tako v diaspori kot zlasti v Izraelu, ko je »nikoli več« spremenil v »nikoli več« samo za Jude.

V svoji zadnji knjigi obravnavate politično instrumentalizacijo spomina na holokavst, ki upravičuje politiko Izraela. Kako lahko ohranimo zgodovinsko edinstvenost holokavsta, ne da bi spomin nanj izključeval trpljenja drugih?

Ohraniti je treba zlasti povezavo z rasizmom. Ne moremo biti namreč rasistični do Palestincev, kakor je danes Izrael, in hkrati ohranjati vezi z ljudstvom, ki je bilo med holokavstom v veliki meri iztrebljeno prav na podlagi rasističnih teorij.

Pomembna je tudi povezava z drugimi genocidi, saj ne obstaja samo en genocid, predvsem pa ne obstaja genocid, ki bi bil nad drugimi, ker jih ni mogoče razvrščati po hierarhiji. Obstaja tisti nad Judi, ki je bil skrajnejši od drugih, in je v kolektivnem spominu postal svarilo svetu. Vendar to ne pomeni, da je edini. Obenem med genocidi obstajajo povezave, ki nam pomagajo pri njihovem prepoznavanju. Ne gre zgolj za označevanje.

Konvencija OZN iz leta 1948 izrecno govori o preprečevanju genocida. V zadnjih letih pa nas tisti, ki podpirajo skrajno desne nazore Benjamina Netanjahuja ali imajo z njim skupno vsaj islamofobijo, prepričujejo, da je opredelitev genocida izključna pristojnost sodišč. Zakaj je to napačno?

Pravna opredelitev genocida je res v pristojnosti mednarodnega sodišča v okviru OZN, ki mu prav ZDAin Izrael skušajo odvzeti legitimnost. Vendar obstajajo tudi politični vidiki. Zgodovinarji in pravniki, ne nujno tisti, ki delujejo na mednarodnih sodiščih, pa imajo vso pravico uporabljati ta izraz, da v celoti ali vsaj deloma opredelijo, kaj se je zgodilo, in ga torej uporabljajo v političnem kontekstu.

To judovske skupnosti zelo moti, saj razlago razumejo preprosto tako, kot da bi nekdo rekel, da je Gaza enaka denimo Auschwitzu. Ne, ni, vendar imata nedvomno nekaj skupnih značilnosti.

Italijanski parlament je pravkar sprejel zakon o antisemitizmu, ki prevzema definicijo Mednarodne zveze za spomin na holokavst (IHRA). Temu zakonu ste odkrito nasprotovali, saj menite, da prinaša veliko tveganj, med drugim omejevanje svobode izražanja in tudi zgodovinskega raziskovanja.

Zakon temelji na definiciji, v kateri se antisemitizem skoraj zlije z antisionizmom. Zanima me, kaj se bo zgodilo v šolah, če bodo povabili nekoga, ki nasprotuje izraelski politiki in ki uporablja izraz genocid za dogajanje v Gazi. Ali bodo zahtevali soočenje med enakovrednimi sogovorniki, pri katerem bodo na eni strani zagovorniki uboja 70 tisoč ljudi v Gazi, na drugi pa tisti, ki ga obsojajo?

To je zelo problematično. Bilo bi tako, kot če bi skupaj posedli Goebbelsa in Prima Levija ter od njiju zahtevali, naj soočita svoja stališča. Tudi če ne bo pravnih posledic, bo vse to vplivalo na svobodo izražanja stališč ter na izobraževanje za boj proti antisemitizmu, ki naj bi ga zakon spodbujal.

Izrael bo edina država, ki je ne bo mogoče kritizirati, saj se bo izhajalo iz prepričanja, da kritika izvira iz antisemitizma. To je absurdno.