Načrt za ureditev italijanske strani Sabotina je pripravljen, zdaj se bo začelo iskanje finančnih sredstev za izvedbo del, katerih prvi sklop bo vreden približno 200.000 evrov. Kako nameravajo povečati turistično dostopnost 609 metrov visokega hriba, ki se dviga nad Gorico in Novo Gorico, so včeraj pojasnili v GO! Centru na Verdijevem korzu, kjer je navzoče uvodoma nagovoril Livio Semolič, podpredsednik Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS GO), ki je omenjeni načrt izdelalo v okviru evropskega projekta BeWoP – Beyond Walk of Peace ob finančni podpori programa Interreg VI-A Italija–Slovenija 2021–2027.

Livio Semolič je predstavil širšo vlogo združenja pri razvoju čezmejnega območja. Poudaril je, da EZTS GO ni ustanova, ki je sama sebi namen, temveč je predvsem povezovalec interesov in razvojnih potencialov goriškega prostora. Njegovo poslanstvo je delovati v korist celotnega goriškega prostora, prepoznavati priložnosti ter povezovati razpoložljive vire in investicije, ki lahko prispevajo k njegovemu razvoju. Poleg dosedanjega delovanja želi združenje svojo povezovalno funkcijo še razširiti. Semolič vidi nadaljnje razvojne priložnosti predvsem v vzpostavljanju partnerstev z drugimi organizacijami in ustanovami na območju goriške pokrajine in goriške statistične regije.

Aljoša Sosol, vodja Skupnega sekretariata programa Interreg VI-A Italija–Slovenija, je v nadaljevanju izpostavil pomen evropskega sodelovanja pri ohranjanju skupne zgodovinske in kulturne dediščine. »Prav evropsko sofinanciranje je omogočilo pripravo izvedbenega projekta za Sabotin, ki predstavlja pomembno podlago za nadaljnje investicije,« je opozoril Aljoša Sosol.

Ciljajo na večjo prepoznavnost

Ezio Benedetti, vodja evropskih projektov pri EZTS GO, je predstavil širše cilje projekta BeWoP, ki nadaljuje dediščino Evropske prestolnice kulture 2025. Projekt želi približati čim širšemu krogu obiskovalcev materialno in nematerialno dediščino prve svetovne vojne na območju med Italijo in Slovenijo ter jo narediti bolj prepoznavno. Obenem nadaljuje razvoj mreže Poti miru, ki že obsega več kot 500 kilometrov obnovljenih poti, po katerih se lahko odpravijo obiskovalci in pohodniki. Med strateškimi cilji projekta je tudi začetek postopka za pridobitev certifikata Sveta Evrope za kulturno pot (Cultural Route).

Sabotin je eno od treh pilotnih območij, ki jih je izbral projekt. Drugi dve sta območje Kolovrata, vzdolž grebena, ki povezuje Furlanijo - Julijsko krajino in dolino Soče, ter Cerje. Projekt je izbral vsa tri območja zaradi njihove simbolne vloge v zgodovini meje in spominu na prvo svetovno vojno. Na teh lokacijah bo preizkusil celostne čezmejne pristope k ovrednotenju dediščine. EZTS GO želi s predlaganimi posegi celovito urediti italijansko pobočje Sabotina in ga v celoti vključiti v čezmejno Pot miru ter tako nadaljevati delo, ki že poteka na slovenski strani državne meje.

Uredili bodo dostop do kavern

Projektne rešitve za območje Sabotina, ki leži na ozemlju goriške občine, je orisal arhitekt Michele Pellizzari. Povedal je, da načrt predvideva ureditev že obstoječih stez in dostopov do kavern iz časa prve svetovne vojne ter obnovo dveh stražarnic iz obdobja hladne vojne. Na zahtevnejših odsekih bodo namestili stopnice in varovalne elemente, uredili bodo razgledne točke in počivališča ter postavili nove informativne table v štirih jezikih. Predvideno je tudi izboljšanje dostopa z goriške strani, kjer načrtujejo ureditev razgledne ploščadi nad Osimsko cesto in parkirišča, kjer bo prostor za dvajset avtomobilov in dva avtodoma. Za izvedbo tega sklopa del bo potrebnih približno 200.000 evrov. Poleg tega so predvideni še dodatni posegi, za katere bi skupna vrednost nadaljnjih investicij znašala približno milijon evrov.

»Denar za izvedbo del bomo iskali na državni in deželni ravni. Za pomoč bomo lahko zaprosili tudi razne fundacije in ustanove. Prijavili bi se lahko tudi na razpise za črpanje evropskih sredstev, vendar bodo ta spet na voljo šele v novi finančni perspektivi po letu 2028,« je pojasnil Ezio Benedetti.

»Projekt ureditve italijanskega dela Sabotina je nov korak k oblikovanju skupne vizije čezmejnega prostora. Z izboljšanjem dostopnosti do dediščine prve svetovne vojne in zagotavljanjem večje varnosti na poteh vračamo skupnosti in obiskovalcem izjemno dediščino. Že izkušnja GO! 2025 nam je pokazala, kako lahko mejo iz ločevalnega elementa spremenimo v dejavnik povezovanja in razvoja,« je na včerajšnji predstavitvi povedala deželna odbornica Cristina Amirante. Občinski odbornik Francesco Del Sordi je poudaril, da je priprava projekta za ureditev Sabotina rezultat večletnega skupnega dela in vztrajnosti. Območje je bilo zaradi državne meje in vojaškega režima še pred nekaj leti težko dostopno, zato današnji načrti pomenijo pomemben premik. Načrt so poslali tudi italijanskemu obrambnemu ministrstvu, ki bo po temeljitem preverjanju pripravilo spisek priporočil, sicer je Del Sordi prepričan, da bodo našli skupni jezik za rešitev vseh birokratskih vozlov. Na koncu predstavitve se je oglasila še direktorica Fundacije Poti miru Maša Klavora, ki je opozorila na turistični potencial Sabotina. Slovenski del hriba po njenih besedah po ureditvi muzeja in prostem in okrepčevalnice letno obišče med 50.000 in 60.000 ljudi. Ureditev pobočja na italijanski strani bo po njeni oceni omogočila celovitejšo čezmejno turistično ponudbo, boljše povezovanje obeh strani in nadaljnji razvoj Poti miru.