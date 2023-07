Gorica bo spet bojno polje

»Gorica se bo ponovno spremenila v bojno polje.« Tako napoveduje režiser in scenarist Gianni Amelio, ki so mu v sredo v goriškem Travniku podelili 42. nagrado za najboljši scenarij Sergio Amidei, in sicer za film Il signore delle formiche. Poleg njega sta bila nagrajena še dva scenarista, ki sta z njim sodelovala pri pisanju scenarija - Federico Fava in Edoardo Petti.

Na podelitvi nagrade je Amelio napovedal, da bo Gorica protagonistka njegovega prihodnjega filma, ki bo nosil naslov Campo di battaglia. Dogajanje bo postavljeno v obdobje prve svetovne vojne, natančneje v leto 1917. Režiser se je v prejšnjih dneh že mudil po mestu v iskanju najboljših ozadij in ulic, v katerih bo ustvarjal. Nekaj kadrov bodo predvidoma posneli tudi v Pušji vasi. »Gorica je kinematografsko neonesnažena in se odlično prilega mojemu novemu film tudi zaradi njene zgodovine,« je še dodal Amelio in povabil vse, naj se preizkusijo na avdicijah.

Pristna čustva brez bližnjic

Žirija festivala Sergio Amidei, ki so jo letos sestavljali Doriana Leondeff, Francesco Bruni, Massimo Gaudioso, Francesco Munzi, Marco Risi, Silvia D’Amico in Giovanna Ralli, je film Il signore delle formiche nagradila »za moč zgodbe, ki vzbuja pristna čustva brez bližnjic, za pristnost, s katero so predstavljeni liki, za zgodbo, ki pusti svoj pečat«.

»Obžalujem samo, da moram nagrado deliti,« se je v sredo pošalil Amelio, ki je nagrado Amidei prejel že leta 2017 za film La tenerezza. Film Il signore delle formiche pripoveduje zgodbo o aferi Braibanti iz šestdesetih let prejšnjega stoletja, ko so Alda Braibantija, intelektualca in antifašista, obsodili na devet let zapora, ker naj bi zapeljal triindvajsetletnega študenta Giovannija. Braibantija je zatožila mladeničeva družina, ker je hotela oddaljiti sina od starejšega profesorja, v katerega se je zaljubil. »Film ni nastal samo zato, da bi obudili spomin na Braibantija, ampak zato, da spregovorimo o pomanjkanju pravic, včeraj in danes, kar ni odvisno samo od trenutne vlade,« je izpostavil Amelio. Delo se torej osredotoča na homoseksualnost in pravice, poleg tega pa ostro obsoja stališče komunistične partije, ki se je znesla nad Braibantijem in se ni zavzela za njegovo pravico. »Motila me je delitev, ki jo je komunistična partija delala med socialnimi in človeškimi potrebami, ki jih lahko zanemarimo, če so del družbene manjšine,« je poudaril Amelio, ki je nekoč bil simpatizer te politične stranke. »Celo življenje se borim, da bi svoboda pomenila biti del manjšine, saj, če si svoboden, biti del večine potemtakem pomeni, da živimo v režimu,« je še opozoril Amelio.