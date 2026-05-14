Nova aplikacija, ki podpira potrebe in poklice prihodnosti

Marsikdo se znajde v situaciji, ko doma nastane manjša okvara in potrebuje popravilo, pa ne ve, koga bi poklical. Na podoben način se sooča s težavami tudi ta, ki ima znanje ali spretnosti, ki bi jih rad unovčil. Prav takšne vsakodnevne težave rešuje nova spletna aplikacija Mikola, ki jo razvija ekipa štirih mladih prijateljev z Goriškega s skupno vizijo. Digitalno orodje deluje na preprostem principu: povezuje namreč naročnike, ki potrebujejo storitev, z izvajalci in obrtniki.

»Naš cilj je povezovati lokalno skupnost, kjer imajo ljudje z znanjem možnost, da se predstavijo, promovirajo in izpostavijo svoje storitve. Hkrati želimo tem poklicem vrniti dostojanstvo, saj so fizična dela pogosto podcenjena. V prihodnosti pa bodo prav ta dela med najbolj iskanimi, saj jih le malo kdo še zna opravljati. Če ne bo lokalnih mojstrov, ki bi znali pomagati, bomo vsi na izgubi,« pravi 26-letni Matija Frandolič, ustanovitelj in eden od štirih članov ekipe aplikacije Mikola, ki je po očetovi strani doma iz Doberdoba. Ime aplikacije izvira prav iz doberdobskega imena njegove družine, ki ji pravijo Miklevi.

Od ideje do aplikacije

»Doslej smo delali v ozadju, zdaj pa prvič stopamo v javnost,« pravi naš sogovornik. Začetki projekta segajo v april 2025, ko so ustanovitelji začeli razvijati prvo različico platforme. Ekipo ob Matiji Frandoliču sestavljajo še njegov brat Luka ter Jakob Mrak in Jure Bužinel. Gre za skupino prijateljev iz otroštva, ki danes vsak na svojem področju prispevajo k razvoju digitalnega pomočnika in imajo ključne naloge znotraj startupa.

Kot poudarjajo, je bila ideja za Mikolo odziv na resnično potrebo. V lokalnem okolju obstaja veliko fizičnih del in spretnosti, ki pogosto ostajajo neizkoriščene ali premalo cenjene. V času, ko umetna inteligenca spreminja številna delovna mesta, se po njihovem mnenju povečuje vrednost ročnih spretnosti in lokalnih storitev.

Ustanovitelji poudarjajo, da Mikola ni le aplikacija, temveč tudi poskus krepitve lokalne skupnosti. »V preteklosti so vaščani priskočili na pomoč sosedu, ko je gradil hišo. V bistvu jo je gradila skupnost,« pojasnjuje Matija Frandolič. Cilj Mikole je to logiko prenesti v sodoben digitalni prostor. Platforma omogoča tudi sistem ocen, kjer uporabniki po opravljenem delu ocenijo izvajalce. Tako se postopoma gradi zanesljiva mreža preverjenih mojstrov, ki pridobivajo več dela in večjo prepoznavnost.

Kako deluje napredno orodje

Aplikacija povezuje ljudi, ki potrebujejo pomoč pri hišnih opravilih, z izvajalci, ki ta znanja imajo. Uporabnik lahko po prijavi na preprost način fotografira delo, ki ga želi opraviti (na primer pokvarjeno cev, poškodovano okno ali drugo opravilo), in fotografijo objavi v aplikaciji. Sistem nato s pomočjo umetne inteligence oblikuje opis naloge ter jo posreduje ustreznim izvajalcem v okolici, približno v razdalji 10 km. Mojstri se na delo odzovejo s svojimi ponudbami, uporabnik pa lahko izbira med njimi glede na ceno, oceno in razpoložljivost.

Posebnost platforme je, da uporabnikom omogoča dvojno vlogo, saj so lahko hkrati naročniki in izvajalci. Dela sicer lahko izvajajo le tisti, ki so samostojni podjetniki, pojasnjujejo iz ekipe Mikola. Tovrstni sistem samostojnim podjetnikom, ki imajo določene spretnosti, odpira možnost dodatnega zaslužka v prostem času.