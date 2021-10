Gorica in Nova Gorica za zgled in v navdih Evropi (foto)

Na Trgu Evrope/Transalpina je današnji čezmejni dan predsednika Italijanske republike Sergia Mattarelle in predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja dosegel vrhunec. Pahor je Mattarelli vročil najvišje državno odlikovanje Republike Slovenije, red za izredne zasluge, oba sta tudi nagovorila navzoče. Poleg njiju sta spregovorila še župana Gorice Rodolfo Ziberna in Nove Gorice Klemen Miklavič.

Predsednika Pahor in Mattarella sta v svojih nagovorih počastila Novo Gorico in Gorico, ki se že vneto pripravljata na leto 2025, ko bosta skupaj Evropska prestolnica kulture. Pahor je med drugim poudaril, da “z našimi strpnimi, a odločnimi ravnanji, dajmo zgled in navdih vsem, ki verjamejo v temeljne evropske vrednote, v trajen mir, sodelovanje in prijateljstvo”. Mattarella je med drugim prepričan, da bosta v nadaljnem sodelovanju med mestoma in državama pomembno vlogo odigrali slovenska narodna skupnost v Italiji in italijanska v Sloveniji. Oba predsednika sta se spomnila lanskega skupnega obiska Trsta in Bazovice, ki je bil namenjen celjenju ran in preteklosti, medtem ko današnje srečanje že gleda v prihodnost, v leto 2025 in še naprej.