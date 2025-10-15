Gorica je dobila svoj obelisk miru

Ob robu prenovljene ploščadi pri Rdeči hiši v Gorici že stoji novi deset metrov visok stekleni obelisk GO! Pharus. Z njim sta oblikovalka Celia Stefania Centonze in umetnik Mario Nereo Rotelli želela počastiti Evropsko prestolnico kulture GO! 2025. Uradno ga bodo predali namenu v soboto, 18. oktobra.

Obelisk simbolizira mir in sožitje med narodi, premoščanje razlik, konfliktov in vseh meja. Občina Gorica je z njim hotela postaviti nekaj trajnega, kar bi ostalo tudi po letu Evropske prestolnice kulture. Umetnina, ki je skupno stala nekaj več kot 198.000 evrov, sodi v načrt preureditve celotnega območja pri Rdeči hiši. Zanjo so izbrali simbolično mesto na stičišču med Italijo in Slovenijo.