Gorica je dobila svoj obelisk miru

Pri Rdeči hiši že stoji GO! Pharus, ki ga bodo predali namenu v soboto

Spletno uredništvo |
Gorica |
15. okt. 2025 | 11:05
    Spomenik bodo uradno predali namenu v soboto( Daniele Tibaldi )
    Novi obelisk GO! Pharus (TIBALDI)( Daniele Tibaldi )
Ob robu prenovljene ploščadi pri Rdeči hiši v Gorici že stoji novi deset metrov visok stekleni obelisk GO! Pharus. Z njim sta oblikovalka Celia Stefania Centonze in umetnik Mario Nereo Rotelli želela počastiti Evropsko prestolnico kulture GO! 2025. Uradno ga bodo predali namenu v soboto, 18. oktobra.

Obelisk simbolizira mir in sožitje med narodi, premoščanje razlik, konfliktov in vseh meja. Občina Gorica je z njim hotela postaviti nekaj trajnega, kar bi ostalo tudi po letu Evropske prestolnice kulture. Umetnina, ki je skupno stala nekaj več kot 198.000 evrov, sodi v načrt preureditve celotnega območja pri Rdeči hiši. Zanjo so izbrali simbolično mesto na stičišču med Italijo in Slovenijo.

