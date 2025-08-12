Torek, 12 avgust 2025
Gorica je mesto »požrešnih« bralcev

Reportaža po treh mestnih knjigarnah potrjuje, da je naziv »Mesto branja« zaslužen

Eva Skabar |
Gorica |
12. avg. 2025 | 7:20
    Goričani zelo radi berejo zgodovinske knjige in kriminalke (ESK)
Gorica je res mesto branja oziroma bi lahko rekli, da je »mesto požrešnih bralcev«. Tako so ocenili knjigarnarji, ki smo jih obiskali, da bi odkrili, kaj gre s knjižnih polic poleti najbolj v promet, pa tudi, ali si mesto zasluži naziv Città che legge (Mesto branja), ki ga je že v drugo pridobilo januarja. Obiskali smo tri mestne knjigarne (Katoliška knjigarna, Ubik in Faidutti), kjer so nam med drugim povedali, da ljudje zelo radi berejo zgodovinske knjige in kriminalke, stranke pa ne iščejo le knjižnih del. Trenutno poteka naročanje šolskih učbenikov, letos pa so ob Evropski prestolnici kulture priljubljeni tudi krajevni vodniki in spominki.

Reportažo si lahko preberete v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.

