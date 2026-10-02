Rezultati bodo znani v roku šestih mesecev

Rezultati dvodnevnega goriškega zasedanja mešane slovensko-italijanske komisije za vodno gospodarstvo bodo znani v roku šestih mesecev - enega leta. Tako je ob zaključku četrtkovega zasedanja napovedal vodja italijanske delegacije Giuseppe Travìa, generalni direktor direktorata za trajnostno rabo tal in voda pri italijanskem ministrstvu za okolje in energetsko varnost.

»Opravili smo zahtevno delo, ki je temeljilo na sodelovanju vseh udeležencev. Pri slovenski strani smo opazili odprtost do nekaterih vprašanj, ki so bila v preteklih letih blokirana, kar nam daje razlog za upanje. Prizadevamo si določiti roke in odgovorne osebe, da bi v obdobju šestih mesecev do enega leta dosegli konkretne rezultate, torej protokole, skupne zaveze in rešitve čezmejnih problemov. Poudarjam, da je rok šest mesecev do enega leta določen zato, ker morata zapisnike potrditi vladi obeh držav ob upoštevanju predvidenih tehničnih rokov. V šestih mesecih bomo imeli konkretne rezultate, nato pa je predvideno, da se bo komisija junija 2027 ponovno sestala, tokrat v Sloveniji, da bi dosegli potrditev dokumentov,« pravi Travìa.

Pred nekaj tedni je goriški župan Rodolfo Ziberna poslal ministru za ekološki prehod in energetsko varnost Gilbertu Pichettu Fratinu pismo, v katerem je med drugim zahteval dvig minimalnega pretoka reke Soče, ki ga spuščajo skozi solkanski jez. Župan je sicer v svojem pismu povzel večji del zahtev, ki sta jih avgusta v osnutek skupnega stališča vključila občinska svetnika Andrea Picco in Eleonora Sartori (Noi Mi Noaltris GO).

V tiskovnem sporočilu, ki so ga z goriške občine poslali ob zaključku včerajšnjega zasedanja, sicer ni konkretnih obvez glede županovih zahtev, temveč zgolj precej splošna zagotovila glede pripravljenosti na sodelovanje pri iskanju rešitev in napoved, da se bo mešana komisija ponovno sestala junija prihodnjega leta. Travìa kakorkoli pristavlja, da je bilo vprašanje Soče umeščeno v širšo tematiko, in sicer uresničevanje ciljev Evropske unije pri izvajanju direktive o vodah. »Tako Italija kot Slovenija morata izpolniti vrsto obveznosti za izvajanje direktive o vodah, v ta okvir sodi tudi pretok Soče. Gre za vprašanje, ki je pomembno ne le na lokalni, temveč tudi na državni ravni,« poudarja Travìa.

Zasedanja mešane komisije so se udeležili predstavniki obeh ministrstev, raznih institucij in agencij iz obeh držav. Med udeleženci je bil tudi občinski odbornik za okolje Francesco Del Sordi. Po njegovih besedah je bilo obravnavanih več vprašanj, ki so pomembna tudi za goriško občino, zaradi česar je nadvse zadovoljen. »Zadovoljstvo je toliko večje, ker so bile upoštevane vse pripombe in zahteve, ki smo jih posredovali v preteklosti, bližnji ali nekoliko bolj oddaljeni,« pravi Del Sordi in nadaljuje: »Posebna zahvala gre vodji italijanske delegacije Travìi, saj mu je končno uspelo zastaviti delo, tako da se je zavzel za doseganje določenih ciljev v jasno določenih rokih. Rezultati bodo zagotovo doseženi v razumnem času.«

Zahtevajo vpogled v zapisnike

»Vimenu Foruma smo že pisali prefekturi in zahtevali zapisnike dvodnevnega zasedanja, saj bo le tako jasno, kaj so sploh razpravljali,« se odziva Eleonora Sartori, medtem ko Andrea Picco ob branju izjav za javnost ugotavlja, da ni bila sprejeta prav nobena epohalna odločitev. »Če k temu dodamo še predvidene časovne roke, se mi zdi, da prihodnost reke Soče ni ravno rožnata,« je kritičen Andrea Picco. D.R.