V krminski občini število nočitev raste ob nižji kupni moči

V krminski občini raste število turističnih nočitev, vendar gostinci in vinarji opažajo, da turisti, ki prihajajo v Brda, porabijo manj denarja kot pred leti, še zlasti kot pred pandemijo covida-19. Na stroške so pozornejši tudi tradicionalno premožnejši obiskovalci iz nemško govorečih dežel.

Podatke o turističnem obisku so predstavili pred nekaj dnevi na krminski občini, kjer so se zbrali deželni odbornik za proizvodne dejavnosti in turizem Sergio Emidio Bini, domači župan Roberto Felcaro, predsednik konzorcija Collio Luca Raccaro, predsednik centra za valorizacijo in promocijo Brd Michele Blazic in predsednik krajevnega društva Pro Loco Massimo Mazzarol.

Vidni sadovi sodelovanja

Deželni odbornik Sergio Emidio Bini je ocenil, da se kažejo sadovi sodelovanja med javnimi ustanovami in zasebnimi ponudniki, obrestuje se tudi trud, ki so ga vložili v promocijo Krmina in nasploh Brd.

V krminski občini so po njegovih besedah med lanskim letom našteli 40 tisoč turističnih nočitev, kar predstavlja 18,2-odstotno rast v primerjavi z letom 2024. Poleg tega so zabeležili še posebej izrazito povečanje števila tujih obiskovalcev (+24,3 odstotka), ki v povprečju ostanejo več kot dve noči.

»Številke potrjujejo mednarodno privlačnost Brd in sposobnost območja, da privablja kakovosten turizem, povezan z doživetji, vinom, gastronomijo in počasno mobilnostjo,» je poudaril Bini, medtem ko je župan Felcaro pojasnil, da so ravno pred kratkim odprli nov »bed and breakfast« v središču Krmina, ki bo še posebej prispeval k poživitvi mestnega središča.

Lani je na osrednjem mestnem trgu ponovno zaživela tudi obnovljena vinoteka, v kateri so uredili center za promocijo Brd. Prenova poslopja, ki je bilo v secesijskem slogu zgrajeno leta 1908, je stala 1,6 milijona evrov. Gradbena dela so v glavnem financirali Trgovinska zbornica za Tržaško in Goriško, Občina Krmin in Dežela Furlanija - Julijska krajina.