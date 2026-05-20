Nabirali zelišča in pekli palačinke

Navadni regrat, navadni rman, črna detelja, ozkolistni trpotec, navadni lan, navadna marjetica, navadni potrošnik, materina dušica, travniška kadulja, ivanščica, kozja brada. Vse te rože so včeraj nabrali otroci osnovnih šol Alojza Gradnika z Dobrovega in Števerjana ter nekateri učenci Prvostopenjske srednje šole Ivana Trinka iz Gorice. Na sporedu je bila namreč druga delavnica v sklopu projekta Green2Gether, financiranega iz Sklada za male projekte GO! 2025, ki ga upravlja EZTS GO. Delavnica je potekala v dveh delih, odprla sta jo števerjanski župan Marjan Drufovka in župan Občine Brda Franc Mužič. Otroci pa so zapeli ob spremljavi Liama Devetaka na kitari.

S travnika v kuhinjo

Prvi del delavnice je bil namenjen odkrivanju tradicionalnih znanj v povezavi s cvetjem, rastlinami ter odnosom med naravo, letnimi časi in vsakdanjim življenjem. »Otroci so spoznavali, kako so bile nekoč pomembne rože, ki jih danes včasih teptamo ne vedoč, kakšno bogastvo imamo pod nogami,« je dejala Katrin Komjanc, ki je vodila delavnico. Učenci so spoznali starodavne načine uporabe cvetja, ohranjene v ljudskem izročilu. Vsak otrok je prejel zgibanko s fotografijami in imeni cvetlic in v košarico nabiral ter označil najdene rože brez pisala, temveč s tem, kar so našli v naravi. Cvetlice so opazovali in nabirali na travniku kmetije Skok na Jazbinah, kjer več mesecev niso kosili trave, je pojasnil Kristjan Skok. Nato so udeleženci dobili še vse koristne informacije: ob kakšnem vremenu se nabira rože, kdaj pridejo eterična olja najbolj do izraza. Med tem so se tudi naučili, kako so nekoč pletli vence in stolčke. »S travniškimi rožami so se naši predniki zdravili, prehranjevali, se igrali in tudi praznovali. Vsaka roža cveti ob svojem letnem času in so jo uporabljali pri raznih praznikih. Tako so na primer šentjanževko uporabljali ob godu svetega Ivana 24. junija, v maju, ki je Marijin mesec, pa recimo so nabirali solzice,« je pojasnila Katrin Komjanc. Skupaj so se še pomerili v tekmovanju žvižganja.

Ob povratku na kmetijo Skok je otrokom še orisala, kako naj nabrano cvetje posušijo, da bodo lahko skuhali iz njega svoj čaj. »Zelišča moramo pokriti s krpico, ki jih varuje pred sončnimi žarki,«so pojasnili učenci in učenke.

V drugem delu delavnice, ki je bil namenjen domačim jedem, so se udeleženci preselili v Gostilno Koršič na Sovenco. Tu jih je pričakal kuharski mojster Damjan Miklus. Z otroki je najprej zmlel pšenico in piro ter pridobil svežo moko. Nato pa so skupaj pripravili palačinke, »šnite« in pito z marmelado.

Projekt Green2Gether se bo zaključil decembra letos in se torej nadaljeval še v naslednjem šolskem letu, je razložila koordinatorka projekta - učiteljica Emanuela Koren. V začetku aprila so števerjanski osnovnošolci obiskali šolo na Dobrovem in si ogledali tudi šolski vrt. Učenci 4. in 5. razreda so pridobili certifikat zelenih ambasadorjev. Šoli si bosta tudi izmenjali simbolično češnjo prijateljstva. »V prihodnosti bi radi tudi na števerjanski osnovni šoli uredili dve visoki gredi, da bi gojili zelišča in jagodičevje,« je še povedala Emanuela Koren. V sklopu projekta pa načrtujejo tudi nakup čtiva in gradiva, vezanega na naravo in rastline.