Luka in mesto pred skupnimi izzivi

Železnica, promet, potniške ladje, režim porto franco in vse ostrejša konkurenca s sosednjimi pristanišči. Prvi nastop predsednika pristaniške uprave Marca Consalva pred svetniškim odborom za promet, okolje in urbanistični razvoj, ki ga vodi Salvatore Porro (mešana skupina), je pokazal, kako tesno je prihodnost mesta povezana s prihodnostjo pristanišča. Člani odbora so od vodstva pristanišča zahtevali jasne odgovore o razvojnih načrtih, infrastrukturnih ozkih grlih in vplivu pristaniške rasti na življenje v mestu. Občina Trst je sicer članica strateškega organa za upravljanje pristanišča, zato je bilo srečanje pomemben trenutek neposrednega političnega soočenja o ključnih vprašanjih razvoja mesta in logistike.

Pobudo za zaslišanje Marca Consalva je dal mestni svetnik Riccardo Laterza (Zdaj Trst). Ker je bil zaradi službenih obveznosti odsoten, je vprašanja predsedniku pristaniške uprave naslovil strankarski kolega Kevin Nicolini. Ta je opozoril na potrebo po tesnejšem sodelovanju med mestom in pristaniščem, saj se Trst sooča z velikimi izzivi: od prometnih obremenitev zaradi tovornjakov, ki vsak dan vozijo tovor v Staro pristanišče skozi mestno središče, do vplivov na okolje, razvoja Starega pristanišča in prihodnosti logističnega sistema. Nicolini je poudaril, da mora razvoj luke potekati usklajeno z interesi mesta in njegovih prebivalcev.

Consalvo je v uvodnem pozdravu opozoril na zapleteno mednarodno geopolitično stanje, ki vpliva na pomorski promet, cene energije in logistične stroške. Kljub negotovim razmeram pretovor v Trstu v prvih mesecih leta ni upadel. Pristanišče želi po njegovih besedah okrepiti svojo vlogo osrednjega logističnega vozlišča za osrednjo in vzhodno Evropo, pri čemer bo ključnega pomena predvsem razvoj železniške infrastrukture.