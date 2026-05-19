Goriška občina spet v »boj« z Livarno (VIDEO)

Goriški občinski odbornik Francesco Del Sordi pojasnjuje, da so pisali solkanski tovarni in da so pripravljeni ubrati sodno pot, če se težave ne bodo rešile

Danjel Radetič |
Gorica |
19. maj 2026 | 18:54
    Francesco Del Sordi v goriški mestni hiši med predvajanjem videa, ki so ga posneli občani 25. maja, ko je iz Livarne uhajal gost črn dim (TIBALDI)
Goriška občina je poslala priporočeno pismo podjetju Livarna Gorica, s katerim ga poziva, naj sprejme vse potrebne ukrepe za preprečevanje nadaljnjega uhajanja motečih izpustov iz solkanskega industrijskega obrata. Sočasno je pisala tudi raznim institucionalnim sogovornikom tako v Italiji kot v Sloveniji in jih opozorila, da so se razmere v zadnjem letu zelo poslabšale in da se prebivalci iz severnega dela Gorice vse bolj pogosto pritožujejo zaradi smradu in dima, ki uhajata iz obrata na slovenski strani državne meje.

»V soboto, 25. aprila, je iz dimnika solkanske Livarne uhajal zelo gost črn dim. Nekateri občani so dogajanje posneli in mi poslali video. Dogodek je kaplja čez rob, saj se smrad in izpusti pojavljajo že dalj časa,« je včeraj na goriški občini poudaril odbornik za okolje Francesco Del Sordi in pojasnil, da je deželna okoljska agencija ARPA na podlagi opažanj občanov, ki jih beležijo na spletni strani goriške občine, ugotovila, da so se težave z izpusti začele pojavljati aprila lanskega leta.

