Napadli antifašiste in iztegovali desnice za Grilza (FOTO in VIDEO)

Drevored 20. septembra se je danes vrnil za 50 let nazaj. Napovedan shod proti komemoraciji za Almeriga Grilza se je začel malo po 18. uri. Ko so prireditelji komemoracije slišali prve antifašistične parole, so tekli po drevoredu in napadli protestnike. V izgredih je bil poškodovan novinar, ki so ga odpeljali v bolnišnico. Če so bili poškodovani tudi protestniki, pa še ni jasno. Spopadi med prireditelji komemoracije in antifašisti so trajali več časa. Ko se je situacija umirila, so policisti in karabinjerji omejili protest protestnikov in jih potisnili nazaj.

Komemoracija v Ulici Paduina je potekala kot običajno, ob tretjem vzkliku "presente" z iztegnjeno desnico je bilo slišati nekaj protestnikov v Drevoredu 20. septembra ob ulici Paduina in takrat so organizatorji komemoracije spet napadli protestnike.