Gorica spet v znamenju okusov

V Gorici se začenja štiridnevna prireditev Okusi Off. Uradno odprtje poulične prireditve bo danes, 23. septembra, ob 17.30 na Travniku. Navzoč bo deželni predsednik Massimiliano Fedriga. Obiskovalci bodo imeli na voljo približno 60 stojnic iz Furlanije - Julijske krajine, Avstrije, Francije in Slovenije.

Osrednji prizorišči praznika bosta dve: Battistijev trg in sosednji Ljudski vrt bosta zasedali avstrijska in francoska vas, medtem ko bodo v Ulici Roma, Crispijevi ulici in na Travniku postavljene stojnice z dobrotami iz Furlanije - Julijske krajine in Slovenije. Za vstop na obe praznični prizorišči bo treba predložiti covidno potrdilo; skupno bo v obe območji lahko vstopilo 2700 ljudi. Praznično dogajanje bo poživilo tudi ostali del mesta, saj bodo ulice izven dveh prazničnih prizorišč prosto dostopne brez covidnega potrdila.

V mestnem središču so zaradi praznika stopile v veljavo številne prometne omejitve. Vse do nedelje zvečer bo zaprto za promet območje, ki gre od križišča med Travnikom in Mamelijevo ulico do križišča med Korzom italia in ulico XXIV Maggio. Območje zamejujejo ulice Rismondo, Petrarca in Dante na eni, ulice Roma, Crispi in Oberdan na drugi strani. Parkiranje je dovoljeno v Ulici Cadorna (na strani doline Korna), v Ulici Boccaccio (vključno z območjem nekdanje tržnice na debelo in Trgom Donatori sangue) in v Ulici Santa Chiara. Na Korzu Italia bodo uredili pešcono med križiščema z ulicama Cascino in Diaz; kdor se bo z avtomobilom peljal po Ulici Cascino, bo moral zaviti levo na Korzo Italia, kjer bo na odseku do križišča z Ulico XXIV Maggio začasno spremenjena smer vožnje.