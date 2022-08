Gorici bo povezal Gotropolis

Med obema Goricama bo med 30. avgustom in 4. septembrom zaživel popolnoma nov festival Gotropolis. To bo festival uprizoritvenih umetnosti v gibanju, ki naj bi aktivno gradil skupno občinstvo multikulturnega območja. Svojo pot začenja izven institucij – kot ulični festival, za cilj pa si je postavil doseči kreativno vključenost obiskovalcev, spodbujanje povezovanja lokalnih ustvarjalcev z obeh strani meje in krepitev lokalne ustvarjalne scene. Prav tako naj bi gradil prostor izven jezikovnih in političnih omejitev in s tem ustvarjal zavest o skupnem somestju.

Za mednarodni festival Gotropolis bo skrbelo kulturno društvo Teater na konfini v sodelovanju s SNG Nova Gorica. Kot je v imenu organizatorjev povedala Maja Poljanec Nemec, se bodo s festivalom povezali čezmejno, obiskovalcem pa ponudili raznolike vsebine, od delavnic, pogovorov, koncertov in predstav za otroke. »S festivalom želimo ustvariti drugačen pogled na to območje: želimo ponuditi kreativnost lokalnega okolja, čezmejnosti in mednarodnih ustvarjalcev, hkrati pa privabiti raznolike skupine obiskovalcev in ustvariti drugačen pogled na somestje obeh Goric,« pojasnjuje. Simbol festivala Gotropolis bo žirafa, ki je po besedah Maje Poljanec Nemec simbol distance, kako kukamo drug k drugemu, hkrati pa simbol eksotičnosti. Žirafa je povezana tudi z obema Goricama, saj so jo kot diplomatsko darilo podarili francoskemu kralju Karlu X., ki je pokopan na Kostanjevici. »Tri leta zatem, ko je dobil žirafo, je izbruhnila revolucija, in čez tri leta bomo tudi mi gostili Evropsko prestolnico kulture. Želimo, da bi ta žirafa prinesla spremembe na bolje v povezovalnem in vključevalnem smislu,« je še poudarila.

Festival Gotropolis se bo začel v torek, 30. avgusta, ko bodo v sklopu festivala Mesto knjige ob 17. uri organizirali delavnico izdelave žiraf iz blaga z Enejem Galo. Do nedelje, 4. septembra, ko se bo dogajanje sklenilo ob 21. uri na Trgu Evrope s koncertom Improbiroja in Zlatka Kaučiča, se bo zvrstila še vrsta dogodkov, med katerimi Maja Poljanec Nemec posebej izpostavlja Karavano, interaktivno pot po somestju obeh Goric s kratkimi dogodki, in Promenado, karnevalsko interaktivno pot. Karavana se bo začela na Trgu Evrope in nato nadaljevala po ulicah Nove Gorice in Gorice, Promenada pa bo povezala Travnik in Bevkov trg oziroma Delpinovo ulico s točkovnimi dogajanji ob meji. Na Trgu Evrope bodo uredili majhna prizorišča, kjer se bodo dogajali razni dogodki, koncerti, delavnice, pogovori. Med njimi bodo, na primer, cirkuške delavnice, koncert in avkcija lončnic iz Zavetišča za zavržene rastline, jezikovno popotovanje Zajtrk jezikov, zvočno vodeni performansi, zajtrk goriških nevladnih organizacij, branje poezije in še marsikaj drugega.

Kot poudarja Maja Poljanec Nemec, si organizatorji zelo želijo, da bi dogajanje vključevalo tako lokalne kot mednarodne ustvarjalce ter da bi se podobni dogodki v prihodnje odvijali tudi v ustanovah. Festival Gotropolis, ki sta ga podprli Mestna Občina Nova Gorica in EPK, se povezuje tudi čezmejno, in sicer z festivaloma Alpe Adria Puppet Festival in In/Visible Cities. »Skupaj smo ustanovili promocijo Odprte scene oziroma Scena Aperta ter si izmenjali predstave. Želimo si namreč ustvariti skupno somestno dogajanje,« še izpostavlja.