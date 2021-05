Gorici bo povezala stanovanjska platforma

Svetniška skupina novogoriškega mestnega sveta Goriška.si je na zadnji skupščini EZTS GO predstavila pobudo o izdelavi stanovanjske platforme za somestje Gorice in Nove Gorice. Zajemalo bi informacije, vezane na najem ali na nakup stanovanja na omenjenem območju. »Postopki pridobitve nepremičnin so si na vsaki izmed strani meje zelo različni, kljub temu, da območje deluje vedno bolj enotno,« je vzgib za pobudo pojasnila predlagateljica Maja Erjavec, sicer novogoriška mestna svetnica Goriške.si. Pobuda je bila na skupščini prejšnji teden sprejeta in je že uvrščena tudi v proračun letošnjega leta, tako da bo, kot gre upati, kmalu tudi zaživela.

»Zelo smo zadovoljni, da je bila pobuda sprejeta. Menimo, da je posredovanje takih informacij ključno in za samo rast somestja več kot dobrodošlo. Ideja je bila predstavljena županoma Gorice in Nove Gorice, ki idejo podpirata ter si želita sodelovanja tudi na področju čezmejnega reševanja stanovanjske problematike,« poudarja Maja Erjavec. Stanovanjska platforma za obe somestji bo dobra podpora vsem, ki se odločajo za nakup ali najem nepremičnine čez mejo. V zadnjih letih se je za tak korak odločilo že precej ljudi, kot je razbrati iz neformalnih pogovorov se Novogoričani precej zanimajo za nakup stanovanj v Gorici, saj so ta tam še vedno cenejša Goričane pa na slovenski strani zanima nakup ali najem poslovnih prostorov, pa tudi nakup hiš, saj so cene le-teh precej primerljive z goriškimi. Nakup ali najem oziroma sprememba kraja prebivališča pa za seboj potegne precej stvari, o katerih je dobro biti podučen še pred odločitvijo za tak korak. Določene socialne pravice so namreč vezane tudi na kraj oz. državo stalnega prebivališča.

Stanovanjska platforma bi torej služila vsem iskalcem stanovanj na območju somestja in bi obsegala zlasti informacije o postopkih pridobitve ali najema nepremičnine, vključno z okvirnimi stroški vsakega izmed korakov, pravne posledice in davčni vidik imetništva ali najema nepremičnine, povezave do strani, na katerih se nahajajo nepremičnine, ki se oddajajo ali prodajajo, ter tudi do portalov javnih skladov. Ponujala pa bi tudi osebne izkušnje posameznikov, ki so lastniki oziroma najemniki nepremičnin, s kakšnimi težavami so se soočili ob iskanju in pridobitvi nepremičnine, na kaj bi pri tem posebej opozorili, kakšne so upoštevaje izkušnje posameznikov prednosti oziroma slabosti življenja v Gorici in Novi Gorici in podobno. Vse navedeno bi bilo podano tako za nepremičnine na italijanski kot na slovenski strani meje.