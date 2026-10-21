V Novi Gorici bo ob Kornu zaživel nov park

Nova Gorica bo v okviru evropskega pilotnega projekta GreenInCities uredila park ob potoku Koren, ki povezuje Novo Gorico in Gorico. Namenjen bo sprehajanju, rekreaciji, druženju in preživljanju prostega časa v naravi, so sporočili iz Mestne občine Nova Gorica.

Projekt temelji na rešitvah, zasnovanih po vzoru narave. Z novimi drevesi, urejenimi sprehajalnimi potmi, lažjim dostopom do vode in prostori za druženje bo postalo območje prijetnejše za prebivalce, hkrati pa odpornejše na poletno vročino in vse pogostejše močne nalive, so zapisali v sporočilu.

Projekt GreenInCities predstavlja prvo fazo ureditve območja na robu mesta. Trenutno poteka priprava projektne dokumentacije, gradbeno dovoljenje pa na novogoriški občini pričakujejo v začetku prihodnjega leta. NBS park Koren bo obenem služil kot raziskovalni prostor na prostem, kjer bodo strokovnjaki spremljali, kako nove zasaditve in druge ureditve vplivajo na temperaturo, rastline, živali in kakovost bivanja.

Območje, ki je bilo v preteklosti zaradi odvajanja odpadnih voda okoljsko obremenjeno, je po izgradnji čistilne naprave in sanaciji kanalizacije že doživelo pomembno izboljšanje. »Zdaj ga želimo še bolj približati prebivalcem,» so povedali na novogoriški občini.

Osrednji del načrtovane ureditve je preoblikovanje potoka Koren in njegovih brežin, ki bodo postale položnejše, bolj zelene in dostopnejše. Ob vodi bodo nastale travnate terase za posedanje in druženje, zasajena bodo nova drevesa, ki bodo poleti zagotavljala senco, urejene bodo sprehajalne poti in urbani sadovnjak z avtohtonimi sortami sadja.

Park bo imel dva dela. Zahodni bo namenjen predvsem ohranjanju narave in življenjskega prostora rastlin ter živali, vzhodni pa rekreaciji, športu in druženju. Pri zasnovi so upoštevali tudi želje prebivalcev, ki so na delavnicah in drugih srečanjih poudarili potrebo po več zelenih površinah, boljšem dostopu do vode in prijetnejših prostorih za vse generacije.

S tem projektom se je Nova Gorica uvrstila med pet vodilnih evropskih mest projekta, skupaj z Barcelono, Atenami, Pratom in Helsinki.

Nekatere rešitve, razvite v okviru načrtovanja parka Koren, so v Novi Gorici že zaživele. Tak primer je košarkarsko igrišče Gogi & Gigi ob Kolodvorski poti, neposredno ob državni meji z Italijo. Igrišče je zasnovano nekoliko pod ravnjo okoliškega terena, kar povečuje varnost in zmanjšuje potrebo po visokih zaščitnih ograjah. Okoliška drevesa bodo zagotavljala senco in prijetnejše pogoje za šport ter druženje, prepustne površine pa omogočajo pronicanje deževnice v tla. Ob močnejših nalivih lahko poglobljeni prostor začasno zadrži tudi del padavinske vode.

»Gre za primer, kako lahko športne in druge javne površine uredimo tako, da so prijaznejše do ljudi in narave,« so še sporočili z novogoriške občine.