Nikolas Juretic mladi vinar leta po izboru Slow Wine

Nikolas Juretic iz Krmina je prejemnik nagrade za mladega vinarja leta, ki jo podeljuje priznani italijanski vinski vodnik Slow Wine. Priznanje so mu izročili v soboto, 17. oktobra, v Milanu, kjer so predstavili 17. izdajo vodnika Slow Wine 2027.

»Tako pomembne nagrade nisem pričakoval. Seveda mi je v veliko čast, obenem pa v njej vidim predvsem spodbudo za nadaljnje delo,« je za Primorski dnevnik povedal mladi vinar, rojen leta 1990, ki je po slovenski osnovni šoli na Plešivem in slovenski nižji srednji šoli Ivana Trinka v Gorici dokončal umetnostni licej Maxa Fabianija, nato pa ga je pot zanesla v vinogradniške vode. »Že med šolanjem sem rad delal v vinogradih. Po višji srednji šoli sem začel delati v različnih vinskih kleteh, pomembno me je zaznamovala tudi izkušnja v Avstraliji, nato pa sem spoznal Marca Simonita, ki velja za pravega mojstra obrezovanja trt ... Z njegovo skupino sem nato delal po vsem svetu in povsod sem se nečesa lahko naučil,« pravi Juretic.

Pri izboru so ocenjevalci izpostavili predvsem njegov pristop k vinogradništvu, ki temelji na pozornem opazovanju trt, spoštovanju narave in razumevanju značilnosti posameznih vinogradov. Kot so zapisali v obrazložitvi, zna mladi vinar najprej opazovati in poslušati ter šele nato ukrepati. Njegova vina so po njihovem mnenju izvirna in tesno povezana z okoljem, v katerem nastajajo. Posebej so poudarili tudi njegovo vlogo pri povezovanju nove generacije italijanskih in slovenskih vinarjev v okviru čezmejnega združenja Senza Meja, ki mu predseduje.

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