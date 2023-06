Gorici, prestolnica čezmejnih mest

Združiti hočejo predstavnike evropskih mest, ki jih ločuje meja, da bi med njimi prišlo do izmenjave mnenj in dobrih praks ter pogovora o težavah, ki bi jih lahko skupaj – torej z večjo pogajalsko močjo – v prihodnje predočili Bruslju. To je cilj Evropskega srečanja čezmejnih mest, ki bo v petek, 23. junija, prvič potekal v Gorici. Na njem bodo sodelovali predstavniki desetih evropskih mest, ki jih ločuje meja: poleg Gorice in Nove Gorice so se na povabilo združenja Mitteleuropa odzvala še mesta Valka (Latvija) in Valga (Estonija), Frankfurt na Odri (Nemčija) in Slubice (Poljska), Komárno (Slovaška), Gradiška (Bosna in Hercegovina), Gornja Radgona (Slovenija) in Bad Radkersburg oz. Radgona (Avstrija).

Delegacije bodo v Gorico prispele že v četrtek, v petek ob 10. uri pa se bo v Hotelu Entourage začelo srečanje, ki bo trajalo ves dan. V soboto si bodo gostje ogledali Gorico in Novo Gorico, v nedeljo pa bodo spet odpotovali domov. »Doseči želimo, da bo Evropa govorila o nas,« je na včerajšnji predstavitvi dogodka povedal predsednik združenja Mitteleuropa in tudi EZTS GO Paolo Petiziol. Ocenil je, da je srečanje čezmejnih mest, ki so si ga zamislili med lanskim letnim forumom, nekaj resnično inovativnega. »Prava Evropa ni Evropa držav, ki jo gradijo od zgoraj, temveč je Evropa mest, posebnih mest, kot sta Nova Gorica in Gorica,« je dejal Petiziol, ki se nadeja, da bo petkovo srečanje samo prvo od mnogih, saj si pri združenju želijo, da bi ga Gorica in Nova Gorica gostili vsako leto in da bi se v prihodnje pridružila še druga čezmejna mesta. Petiziol je izpostavil, da je EPK 2025 za Gorici neponovljiva priložnost, ki jo morata zagrabiti in izkoristiti za nadaljnji razvoj. »Skozi projekt GO! 2025 lahko prevzamemo vlogo, ki ni samo regionalna ali nacionalna, ampak resnično evropska in bo presegla leto prestolnice kulture,« je poudaril. Predstavitve sta se udeležila tudi novogoriški podžupan Anton Harej in goriški občinski odbornik za kulturo Fabrizio Oreti.