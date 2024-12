Gorici se že kažeta v slavnostni preobleki

»Želimo si, da bi obiskovalci, ki bodo k nam prišli od zunaj, takoj razumeli, da so v čezmejni Evropski prestolnici kulture,« pravi goriška občinska odbornica za projekt GO! 2025 Patrizia Artico, pri kateri smo poizvedovali o velikem turkiznem 3D napisu #GO2025, ki se v začetku tedna pojavil na zelenici sredi krožišča ob ločniškem mostu, kjer je tudi velik grb Občine Gorica. Kot je poudarila, za okraševanje skrbita Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje EZTS GO in Zavod GO! 2025 v dogovoru z novogoriško in goriško občino. Po omenjenem krožišču bodo podobne napise dobila tudi krožišča na Trgu Saba, na Goriščku, v Štandrežu in pri Rdeči hiši, kjer bo napis gledal proti Sloveniji.

Ob tem se bodo po mestu pojavili novi transparenti z napisom GO! 2025, ki bodo nadomestili tiste z napisi One year to go!, in nove zastave, ki bodo v Gorici po besedah odbornice Artico krasile zlasti Travnik. V Novi Gorici so se v turkizno barvo že pred časom odeli vagon vlaka, avtobus, nekatere avtobusne postaje, na trgu in občini plapolajo - in še bodo - turkizne zastave. Okrasili bodo tudi tri krožišča. Z napisi in barvami EPK dalje vabi k obisku komunikacijska pisarna GO! 2025, ki so jo odprli septembra ob odkritju kipa Edvarda Rusjana in preletu letal čez novogoriško središče. Po novem s ceste v pisarno in spet ven teče tudi turkizna Soča, ki so jo zarisali na tleh. Kot so nam povedali na Zavodu GO! 2025, so ravno v torek pred Rusjanovim spomenikom namestili še večji napis GO! 2025, na voljo je tudi točka za fotografiranje.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.