Gorici združujejo tudi »sedeži razumevanja«

Od jutri, 31. avgusta, do 12. septembra bo v izložbah dvorane Dore Bassi v Garibaldijevi ulici Gorici na ogled najboljših 15 del mladih oblikovalcev iz držav članic Srednjeevropske pobude, ki so se udeležili natečaja sodobnega oblikovanja International Design Contest Trieste Contemporanea. Le-ta je bil letos posvečen novogoriško-goriški Evropski prestolnici kulture 2025. Kandidati so ustvarjali na temo Seats od Understanding (Sedeži razumevanja); načrtovali so urbano opremo oz. klopi, ki ponazarjajo povezovanje in prepletanje dveh mest. Nagrajeni so bili Linda Baissero (projekt Flumen), Paola Pisani (Seidenstrasse), Drini Berati (The Weaver’s Seat) ter Slavko Petek in Dora Mihinjač, ki sta s klopjo Go sit prejela prvo priznanje - nagrado Gillo Dorfles. Razstavo bodo odprli jutri ob 19. uri, že ob 18. uri bodo v beli dvorani Občine Gorica predstavili katalog in najboljše projekte. Mladi albanski oblikovalki Drini Berati, ki se nagrajevanja v Trstu ni mogla udeležiti, bodo ob tej priložnosti vročili nagrado Srednjeevropske pobude. Organizatorji - vodstvo združenja Trieste Contemporanea - se nadejajo, da bosta Gorici, ki sta ju na včerajšnji novinarski konferenci zastopala župan Rodolfo Ziberna in novogoriški podžupan Tomaž Horvat, kakšnega od nagrajenih projektov tudi realizirali.