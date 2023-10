Goriška jesen še nikoli ni bila tako živahna

Septembra Okusi ob meji, decembra in januarja praznični božično-novoletni dogodki, vmes pa ... mrtvilo. Da se ta goriška paradigma letos ne bi ponovila, bodo poskrbela nekatera goriška društva in občina, ki od jutrišnjega dne do konca novembra ponujajo niz prireditev Let’sGo! Weekend. Program, s katerim bodo poživili jesenske konce tedna ter torek in sredo, 31. oktobra in 1. novembra, so predstavili včeraj v dvorani Dore Bassi ob navzočnosti občinskega odbornika Luce Cagliarija. Program, ki je sad združevanja moči, ki bo v vidiku EPK 2025 še toliko bolj pomembno, so predstavili Giorgio Lorenzoni (Pro loco), Giorgio Pellizon (Confcommercio), Francesco Mastroianni (Nuovo lavoro) in Chiara Canzoneri (Via Rastello). Niz se bo začel jutri ob 18. uri v Muzeju Sv. Klare s predstavitvijo knjige L’asino ... molto più di quel che si pensi avtorja Riccarda Balzarottija-Kammleina, do 25. novembra pa se bodo zvrstili še številni glasbeni dogodki za vse okuse (med temi bo 4. novembra ob 20. uri v palači De Grazia koncert pevke Tish), martinovanje z novim vinom in kostanjem (11. novembra v Ljudskem vrtu) prikaz priprave in degustacija jabolčnih štrudljev (18. novembra ob 18. uri v Raštelu), nastopi uličnih umetnikov (21. oktobra in 25. novembra), animacija in delavnice za otroke (noč čarovnic v Raštelu in lov na zaklad v grajskem naselju, 31. oktobra in 1. novembra) ter številne predstavitve knjig.