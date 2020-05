Goriška mediateka s prenovljeno spletno stranjo in grafično podobo

Od včerajšnjega dne je dostopna prenovljena spletna stran goriške mediateke Uga Casiraghija, in sicer na povezavi www.mediateca.go.it. Spletna stran ima novo grafično podobo in strukturo, ki sta ju pripravili podjetji Tmedia in Graphic Opera (grafična zasnova). Novosti pa so tudi vsebinske: rubrika Top5, ki jo ureja osebje mediateke, je posvečena filmom in knjigam.

V rubriki bodo posvetili posebno pozornost tudi amaterskim in družinskim posnetkom, ki jih je restavriral in digitaliziral laboratorij videmske univerze La Camera Ottica s finančno podporo Fundacije Goriške hranilnice in Dežele Furlanije - Julijske krajine. Zbiranje in hranjenje osmičk sta pomembni dejavnosti avdiovizualnega arhiva, saj sodijo tovrstni posnetki v kulturno in zgodovinsko dediščino našega prostora. Spletna stran je dvojezična: vsebine so dostopne v italijanskem in slovenskem jeziku.

Da bi primerno obeležili novo spletno stran, bodo ponudili uporabnikom prost dostop do izbora amaterskih filmov režiserke Olivie Averso Pellis, ki vključuje posnetke sprevodov folklornih skupin, ki so potekali v Gorici v poznih šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Parade, ki so bile takrat poznane tudi z imenom Settembre goriziano (Goriški september), je organiziralo združenje Pro Loco, ki še danes prireja Festival folklore. Dogodka so se tudi v preteklosti udeleževale številne foklorne skupine iz Italije in tujine, občani in prebivalci iz sosednjih krajev so v velikem številu spremljali sprevod po goriških ulicah.