Goriška občina podvojila prispevke za kulturno dejavnost

Goriška kulturna društva ustvarjajo pozitivno in družabno vzdušje v mestu z organizacijo festivalov, konferenc, literarnih dogodkov, koncertov, gledaliških predstav ... zato jim je goriška občina za delovanje v letu 2023 namenila več kot 175 tisoč evrov. Po sklepu, ki so ga ravnokar odobrili na goriški občini, bodo kulturnikom namenili 115.400 evrov, 60 tisoč pa so jih že dodelili nekaterim društvom. Skupno bodo za delovanje društev v letu 2023 dodelili dvakrat lansko vsoto.

Lani je Občina za njihovo delovanje odmerila okrog 90 tisoč evrov. Prispevke so podvojili v vidiku EPK 2025, sta povedala goriški župan Rodolfo Ziberna in občinski odbornik za kulturo Fabrizio Oreti in pohvalila dragoceno delo društev. Za leto 2023 so na Občini prejeli 96 prošenj za prispevek s strani skupno 85 društev, medtem ko so v letu 2022 beležili 66 prošenj. Druga razlika v primerjavi z lanskim letom je, da so pri podeljevanju letošnjih prispevkov razlikovali med društvi, ki opravljajo redno dejavnost, in tistimi, ki prirejajo večje prireditve. Društvom, ki opravljajo redno dejavnost, so dodelili 74.400 evrov, drugi kategoriji pa 41 tisoč evrov (med temi sta tudi goriški Kulturni dom in Hiša filma).

Katera društva so financirali

Na goriški občini so med letom že financirali delovanje združenja Amidei (20.000 evrov), èStoria (30.000 evrov), Etnos (5000 tisoč evrov) in Seghizzi (5000 evrov). Med društvi, ki prirejajo posebno zaslužne kulturne dogodke, so prispevke prejeli društvo Hiša filma in Kulturni dom (obema so dodelili 500 evrov), Prijatelji Izraela (500 evrov), center Studium (1000 evrov), center Mazzini Endas (500 evrov), kolektiv Terzo teatro (8000 evrov), združenje Gorizia spettacoli (8000 evrov), združenje Kulturhaus Goerz (2000), društvo Lipizer (7000 evrov), društvo Mitteldream (1500 evrov), združenje Nuovo lavoro (2000 evrov), združenje Pro Loco (2000 evrov) in društvo Quarantasettezeroquattro (500 evrov).

Za redno delovanje je Občina med drugimi podelila prispevke združenju Artisti Associati (1000 evrov), Združenju proizvajalev rebule z Oslavja (3500 evrov), združenju Tersicore (1000 evrov), goriški sekciji alpincev (2500 evrov), društvu BlueBird (2500 evrov), društvu Casa delle arti (3000 evrov), centru za ovrednotenje ljudskih običajev v Podturnu (2000 tisoč evrov), SCGV Emil Komel (2500 evrov), goriški sekciji CAI (2500 evrov), Krajevni skupnosti Svetogorska-Placuta (500 evrov), združenju Concordia et pax (500 evrov), zboru Sabotino (1000 evrov), zboru Sv. Ignacija (1000 evrov), fotografskemu klubu iz Ločnika (1500 evrov), FotoKlubu Skupina 75 (1000 evrov) Glasbeni matici (2500 evrov), društvu GRASS (1000 evrov), društvu Homebrewers (500 evrov), društvu Il Fiocco di neve (500 evrov), raziskovalni skupini Isonzo (5000 evrov), inštitutu ICM (500 evrov), Kinoateljeju (500 evrov), KC Lojze Bratuž (2000 evrov), društvu Lapis (800 evrov), društvu La primula (1500 evrov), društvu Leali delle notizie (500 evrov), zadrugi Maja 500 evrov, društvu Mongolfiere tascabili (500 evrov), društvu Movimento turismo del vino (1000 evrov), župniji sv. Ilarija in Taziana (500 evrov), župniji sv. Paolina (500 evrov), župniji sv. Ignacija (500 evrov), združenju Piccolo opera festival (500 evrov), združenju Porte e nordest (1500 evrov), društvu Sabotin (500 evrov) in društvu Skultura 2001 (800 evrov).